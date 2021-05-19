​Çifte şampiyon​

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş, Antalyaspor’u 2-0 mağlup ederek kupayı 10. kez müzesine getirdi. 3 gün önce aynı statta 16. Süper Lig şampiyonluğunu yaşayan siyah-beyazlı takım, 2009 yılının ardından hem şampiyonluk, hem Türkiye Kupası’nı kazanarak sezonu çifte kupayla tamamladı. Çifte kupa kazandığı yıl Türkiye Kupası’na İzmir’de uzanan siyah-beyazlı takım, 2011’in ardından kupayı 10. kez kazandı. Siyah-beyazlı takım, Josef ve Rosier’in golleriyle sonuca gitti. Futbolculuğunun ardından teknik direktörlüğünde ilk kez şampiyonluk tadan teknik direktör Sergen Yalçın da Türkiye Kupası’nı da kazanarak başarısını taçlandırdı. Yalçın futbolculuğunda en son 2006’da İzmir’de kazandığı kupayı 15 yıl sonra teknik direktör olarak yine aynı yerde kazandı.

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İLK YARIDA SONUCA GİTTİ

3. dakikada Atiba’nın uzun pasında solda topla buluşan Nkoudou’nun ortasında kaleci Boffin’den seken topu takip eden Josef de Souza, filelere gönderdi: 0-1. 30. dakikada Atiba’nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Ghezzal’ın ortasında penaltı noktası yakınındaki Rosier, topu ağlara gönderdi: 0-2. 39’da Ghezzal’ın sağdan ortasında Atiba’nın vuruşu direkten dönerken, top kaleci Boffin’de kaldı. 58’de N’Koudou’nun şutunda savunmadan da seken top kaleci Boffin’de kaldı. 64’te Gökdeniz’in yerden vuruşunda kaleci Utku ayakları ile topu çelmeyi başardı. 69’da Podolski’nin sert vuruşunda Utku köşeden topu kornere yolladı. 81’de Ghezzal’in vuruşunu kaleci Boffin çeldi. 90+2’de Veysel’in vuruşu direkten döndü.