Cimbom arayı açıyor

Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray, deplasmanda geriye düştüğü ve 10 kişi oynadığı maçta Sivasspor’u 3-2 mağlup etti. Şampiyonluk yarışındaki en yakın rakibi Fenerbahçe’nin puan kaybettiği haftada farkı açma fırsatı yakalayan sarı-kırmızılı takım, 75 dakikadan fazlasını 10 kişi oynadığı maçtan galibiyetle ayrılmasını bildi. Galatasaray, karşılaşmanın henüz başında eksik duruma düştü. 16. dakikada Metehan Baltacı, bariz gol şansını elle kestiği gerekçesiyle hakem Turgut Doman tarafından kırmızı kartla ihraç edildi. 10 kişi kalmanın şokunu atlatamayan sarı-kırmızılılar, 25. dakikada golü ağlarında gördü. Manaj’ın direkten dönen topunu iyi takip eden Rodrigues, fileleri havalandırdı: 1-0.





MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

Geriye düştükten sonra kendine gelen Galatasaray, rakibi üzerinde baskını arttırırken, 36. dakikada aradığı golü buldu. Çalımlarla ceza sahasına giren Yunus, takımı adına gol perdesini araladı: 1-1. 45+6’da Osimhen, kaleci Nikolic’in müdahalesiyle yerde kalırken, hakem penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Nijeryalı oyuncu, sert bir şutla rakibini mağlup etti: 1-2. İlk yarının son bölümündeki rüzgarını ikinci devreye de taşıyan G.Saray, kısa sürede farkı açtı. 53’te Yunus’un ara pasıyla defans arkasına sarkan Barış Alper, uzak köşeye gönderdiği şutla ağları sarstı: 1-3. 90+1’de Sundberg’in pasını ceza sahası içinde kontrol eden Bekir, maçın skorunu ilan etti: 2-3.





DEPLASMAN SERİSİ 15 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, bu sonuçla birlikte deplasmandaki galibiyet serisini 15 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar, bu alanda kendisine ait rekoru geliştirdi. Galatasaray, takipçisi Fenerbahçe’nin, önceki gün Beşiktaş’a yenildiği haftada hanesine bir galibiyet daha yazdırarak puan farkını 6’ya çıkardı ve gelecek hafta Trabzonspor ile sahasında yapacağı karşılaşma öncesi moral depoladı.



