​Cimbom son nefeste

Galatasaray, kendi sahasında güçlü rakibi Trabzonspor’la uzatma dakikalarında attığı golle 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig’in 36. haftasında oynanan derbi maçta Galatasaray sahasında Trabzonspor karşısında beraberliği uzatmada kurtardı: 1-1. Bordo-mavili takım, Edgar Ie’nin 76. dakikada attığı golle öne geçerken, sarı-kırmızılılar 90+6’da Emre Akbaba’nın golüyle beraberliği yakaladı. 1. dakikada Edgar’ın uzun pasında ceza sahasına giren Djaniny’nin bekletmeden yaptığı vuruş Muslera’da kaldı. 4’te ceza sahası içerisinde topla buluşan Bakasetas’ın sert şutunda Muslera yatarak topun sahibi oldu. 10’da Bakasetas, sağdan kullandığı kornerde direkt kaleyi düşünürken, Muslera çizgi üzerinden topu kornere çeldi. 11’de Taylan’ın ara pasıyla ceza sahasına giren Emre Kılınç’ın şutu defansa çarparak kornere gitti.

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23’de Fernandes’in soldan ortasında Feghouli topuğuyla dokundu ancak çerçeveyi tutturamadı. 25’de Djaniny’nin indirdiği topta ceza sahası içerisinde topla buluşan Bakasetas’ın şutunda Muslera parmak uçlarıyla topu çeldi. 26’da Baker’in soldan kullandığı korrerde Ekuban topu arka direğe aşırtırken, Nwakaeme’nin kafa vuruşu direkte patladı. 55’de Ekuban’ın pasıyla ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Nwakaeme’nin şutunu Muslera iki hamlede kontrol etti. 68’de Taylan’ın pasıyla çizgiye inen Şener’in ters ayağına çekerek yaptığı vuruşta Uğurcan gol izni vermedi.

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76. dakikada Bakasetas’ın soldan ortasında Luyindama uzaklaştırmaya çalıştığı topa Edgar Ie, sert bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1. 80’de Saracchi’nin soldan ortasında ceza sahası yayı üzerinde gelişine vuran Emre Kılınç’ın vuruşunu Uğurcan iki hamlede kontrol etti. 90+6’da Ömer Bayram’ın paslaşarak kullandığı serbest vuruşta Marcao’nun geriye çıkardığı topa Taylan vurdu. Uğurcan’dan seken topu kale ağzında Emre Akbaba tamamladı: 1-1.