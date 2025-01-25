Galatasaray, Eyüpspor’da forma giyen Ahmed Kutucu’yu kadrosuna katarak ara transfer dönemindeki ilk transferini yaptı. 5.9 milyon Euro bedelle transfer edilen 24 yaşındaki oyuncu 3.5 yıllık sözleşmeye imza atarken, “Burası benim çocukluk aşkım. İnşallah sezonu şampiyon tamamlarız” dedi.
Galatasaray, Eyüpspor’da forma giyen Ahmed Kutucu’yu uzun süren görüşmelerin ardından renklerine bağladı. Sarı-kırmızılılar, Eyüpspor’a 5 milyon 962 bin 500 Euro bonservis bedeli öderken, 24 yaşındaki futbolcu ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray’ın, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklama şöyle: "Profesyonel futbolcu Ahmed Kutucu’nun transferi konusunda Eyüpspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Bu çerçevede, futbolcunun eski kulübüne net 5 milyon 962 bin 500 Euro transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmış olup, 2024- 2025 sezonu için net 20 milyon TL, 2025-2026 sezonu için net 50 milyon TL, 2026-2027 sezonu için net 60 milyon TL ve 2027-2028 sezonu için net 75 milyon TL sezonluk ücret alacaktır."
ALLAH’A ŞÜKÜR G.SARAY’DAYIM
Ahmed Kutucu, imza töreni sonrası Galatasaray'ın YouTube kanalına açıklamalarda bulundu. Transfer sürecinin çok ani geliştiğini belirten genç futbolcu, "Galatasaray beni istediğinde bu işin çabuk olmasını istedim. Sonuçta burası benim çocukluk aşkım. Türkiye'nin en büyük takımı beni istedi. Gitmek istediğimi menajerime ilettim. Allah'a şükürler olsun ki transferim gerçekleşti" ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızı formayla oynamak için sabırsızlandığını belirten Ahmed, "Çok farklı bir duygu olacağını biliyorum. Çok heyecanlıyım. İnşallah taraftarların istediği şeyler olur ve sezonu şampiyon olarak tamamlarız" diye konuştu. Ahmet Kutucu, sarı-kırmızılı formayla ilk antrenmanına dün çıkarken, sakatlıktan dönen Gabriel Sara da idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.