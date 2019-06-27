Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden Mehmet Topal, veda mesajı yayımladı.

Yazılı açıklama yapan deneyimli futbolcu, “Fenerbahçe Spor Kulübüne transfer olduğum Haziran 2012’den bu yana tek isteğim ve amacım, bu asırlık çınarın başarılara imza atmasına katkı sağlamaktı. Bunun için de terimin son damlasını kadar çalıştım, çabaladım. Ancak özellikle bu sezon boyunca yaşanan yorucu olaylar nedeniyle, ne kulübüme ne de bana daha fazla zarar gelmemesi için, zor, hatta çoğu kişinin cesaret edemeyeceği bir karar aldım” ifadelerini kullandı.

“Kulüp yönetimi ile yaptığımız görüşmeler sonucu, 2019-2020 sezonuna ait alacaklarımı bırakarak sözleşmemi feshetme konusunda ortak bir karar üzerinde uzlaşma sağlandı” bilgilendirmesini yapan 33 yaşındaki deneyimli oyuncu, şu görüşlerini paylaştı:

“Fenerbahçe Spor Kulübü ile 31.05.2020’de bitecek olan sözleşmemi, kulübümle aldığımız ortak karar ile feshetmiş bulunuyoruz. Süreç içinde ne konuştum, ne açıklama yaptım. Bundan sonraki süreçte de cevap hakkı doğmadığı sürece konuşmayacağım. Dolayısıyla ağzımdan çıkmayan hiçbir açıklama, tarafıma ait olmayacaktır. Beni seven, bana sahip çıkan, hep arkamda duran bütün koca yürekli Fenerbahçelilere, kulüp başkanımız Sayın Ali Koç’a, yönetim kuruluna, tüm takım arkadaşlarıma, Fenerbahçe forması giydiğim süre boyunca bana emek veren bütün hocalarıma ve teknik heyete, Samandıra tesislerinde görev yapan emekçi ablalarım ve abilerime binlerce kez teşekkür ederim. 7 yıl gibi uzun bir süre formasını terlettiğim, şampiyonluklar ve kupalar kazandığım çubukluyu hep güzel anacağım. Her şeyin hayırlısı olması dileğiyle.”

7 YILDA 298 MAÇ 24 GOL

Deneyimli futbolcu, 7 sezon formasını giydiği Fenerbahçe’de 298 resmi maçta görev yaptı. Mehmet Topal, 206’sı Süper Lig’de olmak üzere sarı-lacivertli forma ile sahaya çıktığı 298 maçta, 24 kez gol sevinci yaşadı. Mehmet Topal, sarı-lacivertli formayı, Ziraat Türkiye Kupası’nda 36, Şampiyonlar Ligi’nde 12, UEFA Avrupa Ligi’nde 41 ve TFF Süper Kupa’da da 3 kez giydi.

2.6 milyon Euro’yu bıraktı

Kadıköy’de sezonun son haftasında oynanan Antalyaspor maçında taraftarlarla arasında gerginlik yaşaşan Mehmet Topal için, o anlar bardağı taşıran son damla oldu. Tecrübeli futbolcu bu olayın organize olduğunu ve birileri tarafından bilinçli olarak organize edildiğini düşünüyordu. Topal, yönetimle yaşadığı sıkıntılar nedeniyle de ayrılmayı düşünüyordu. Fenerbahçe’den yıllık 2.6 milyon Euro kazanan Mehmet Topal, yıllık ücretini bırakarak, bonservisini bedelsiz alarak ayrıldı.

Uygun şartlar oluşursa teklifte bulunacağız

Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mehmet Topal için uygun şartlar oluşursa transfer teklifinde bulunacaklarını söyledi. Başkan Hurma, yaptığı açıklamada, 33 yaşındaki ön libero oyuncusunu kadrolarında görmeyi çok istediklerini ifade etti. Hurma, “Mehmet Topal, çok başarılı ve özel bir oyuncu. Fatih Karagümrük’te oynamasından gurur duyarım. Bize transfer olursa çok memnun olurum” dedi.