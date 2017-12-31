Curry'nin dönüşü muhteşem oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Memphis Grizzlies'i 141-128 yenen Golden State Warriors'ın all-star oyun kurucusu Stephen Curry, 11 maç süren sakatlık döneminin ardından 38 sayı kaydetti.
NBA'e 7 maçla devam edildi. Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip takımı Golden State Warriors, ağırladığı Memphis Grizzlies'i 141-128 mağlup etti.
- Sağ ayak bileğindeki sakatlığın ardından 11 maç sonra sahalara dönen Warriorslı Stephen Curry, 25 dakika oynadığı mücadeleyi, 13'te 10 üç sayı isabeti ve 38 sayıyla tamamladı. Kevin Durant 20 sayı, 9 asist, 5 ribaunt, Klay Thompson 21 sayı, 5 asist ve Zaza Pachulia 17 sayı, 8 ribaunt, 6 asistle galibiyette önemli rol oynadı.
LeBron doğum gününde kaybetti
Cleveland Cavaliers, yıldız oyuncusu LeBron James'in 33. yaş gününde konuk olduğu Utah Jazz'a 104-101 yenildi.
Cavaliers cephesinde James 29 sayı, 8 ribaunt, 6 asist, Kevin Love 20 sayı, 10 ribaunt ve Jeff Green 22 sayı, 5 ribauntla mücadele etti. Milli basketbolcu Cedi Osman ise maçı, 2 sayı ve 2 ribauntla bitirdi.
- Jazz'ın çaylak oyuncusu Donovan Mitchell, 29 sayı, 6 asist ve 3 top çalmayla takımını sürükledi. Derrick Favors 19 sayı, 6 ribaunt, Ricky Rubio 16 sayı, 10 ribaunt, 8 asist ve Thabo Sefolosha 10 sayı, 12 ribaunt üretti.
Ersan'dan 13 sayı, 8 ribaunt
Atlanta Hawks forması giyen milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımının Portland Trail Blazers'ı 104-89 yendiği karşılaşmayı, 13 sayı ve 8 ribauntla tamamladı.
Ev sahibi Hawks'ta Dennis Schroder 22 sayı, 8 asist, Tyler Cavanaugh 13 sayı, 5 ribaunt, Taurean Prince de 12 sayı, 10 ribaunt, 5 asistle oynadı. Shabazz Napier 21 sayı, 8 ribaunt, 6 asist, C.J. McCollum ise 18 sayıyla Trail Blazers'ı ayakta tutmaya çalıştı.
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