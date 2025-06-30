Daniil Medvedev'den Wimbledon'a erken veda

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen organizasyonun sabah seansında yapılan müsabakalarda tek kadınlarda Belaruslu Aryna Sabalenka ile Türk kökenli Büyük Britanyalı Sonay Kartal ikinci tura yükselirken, Rus raket Daniil Medvedev ise ilk turda elendi.

Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Wimbledon'da bu yıl tek kadınlarda şampiyon 12 Temmuz Cumartesi günü, tek erkeklerde ise 13 Temmuz Pazar günü belli olacak.