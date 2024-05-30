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Spor

Darüşşafaka Lassa'nın yeni başantrenörü Josh King oldu

Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Josh King getirildi. Kulüp Yakup Sekizkök'ün Galatasaray ile anlaşmasının ardından başantrenörlüğe getirilen Rüçhan Tamsöz ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.

17:27 - 30/05/2024 Perşembe
AA
Josh King
Josh King

Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Josh King getirildi.


Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Almanya ekibi MHP Riesen'i çalıştıran 38 yaşındaki başantrenör ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Josh King, 2018-2021 yıllarında MHP Riesen'de yardımcı antrenör olarak görev yaptı. King, 2022-2024'te ise Almanya temsilcisinin başantrenörlüğünü üstlendi.

MHP Riesen, Josh King yönetiminde ligde 2022-2023 sezonunda yarı final, 2023-2024'te ise çeyrek final oynadı. Almanya ekibi, geçen sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son 8 takım arasında yer almıştı.


Darüşşafaka, Yakup Sekizkök'ün Galatasaray ile anlaşmasının ardından başantrenörlüğe getirilen Rüçhan Tamsöz ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.

#basketbol
#Darüşşafaka Lassa
#Josh King
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