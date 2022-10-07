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Deniz Türüç maç sonu isyan etti: Rezil bir ortam

Başakşehir forması giyen Deniz Türüç, Letonya ekibi RFS ile oynanan maç sonrası rakip takımın şartları hakkında dikkati çeken ifadeler kullandı. Tecrübeli futbolcu, "Çok kötü bir takımla berabere kaldığımız için mutsuzuz. Bu tarz takımlarla oynamak zor. Saha olarak, stat olarak rezil bir ortam" dedi.

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Haber Merkezi AA
Deniz Türüç RFS maçı sonrası ne dedi?
Maç 9 bin 500 kişi kapasiteli Skonto Stadı'nda oynandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu üçüncü maçında deplasmanda Letonya ekibi RFS ile golsüz berabere kalan Medipol Başakşehir'in orta saha oyuncularından Deniz Türüç, kötü bir takıma karşı berabere kaldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

"Çok kötü bir takımla berabere kaldık"


Skonto Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Türüç, "Sonuç itibarıyla çok kötü bir takımla berabere kaldığımız için mutsuzuz, üzgünüz. Çünkü bu oyunun özellikle ikinci yarısı daha fazla hak ettik. Bir çok şeyi denedik, uzaktan şut... Bu tarz takımlarla oynamak zor. Ayrıca bu tarz takımlar Avrupa'da oynadığı için de baya sıkıntılı çünkü saha ve stat olarak rezil bir ortam. İyi futbol oynamaya müsait saha yok. Ona rağmen ikinci yarı elimizden geleni yaptık. Üç puan alamadığımız için çok mutsuzuz ama bunun 7 gün sonra rövanşı var" ifadesini kullandı.

"Bu tarz sahalara müsaade edilmemesi gerekiyor"


Deniz Türüç, zemin hakkında gelen bir soruya ise, "İyi futbol oynamak istiyorsan iyi bir zemine ihtiyacın var. Tempoyu arttıracağın yere topu iki üç kere de kontrol edince oyun yavaşlıyor. Üzücü bir durum. Bu tarz sahalara müsaade edilmemesi gerekiyor. Ne yazık ki bu tarz şeyler yaşıyoruz, bahane olarak kullanmak istemiyoruz. Her şeye rağmen lideriz, 7 gün sonra bu takımla rövanşımız var. O maçın çok farklı olacağını söyleyebilirim" yanıtını verdi.

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