EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Derbi parolası erken gol

Derbi parolası erken gol

Umut Yılmaz
11:1920/09/2024, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk

Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk planı belirledi. Tecrübeli çalıştırıcı, ilk 15 dakikada bulacakları erken bir golle maçı kopartmak istiyor.

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'yle karşılaşacak olan Galatasaray, deplasmanda oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdikleri idmanlarla oyuncularını derbiye hazırlıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Kadıköy'de bulacakları erken bir golle maçı kopartmanın hesaplarını yapıyor.


Bu sezon ligde fırtına gibi esen ve son 3 maçta 13 gol atmayı başaran Galatasaray, son dönemde erken bulduğu gollerle dikkat çekiyor. Buruk, Fenerbahçe karşısında da bulacakları erken gollerle rahat bir galibiyet almak için çalışıyor.


Galatasaray'ın golcüleri Osimhen, Batshuayi ve Icardi ilk kez aynı karede.

İlk 15 dakikada bitirecek


Ligde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, çıktığı son 3 karşılaşmada gol perdesini erken dakikalarda açtı. Adana Demirspor'u deplasmanda 5-1 yenen sarı-kırmızılılar, ilk golü 9. dakikada attı. RAMS Park'ta elde edilen 5-0'lık Çaykur Rizespor maçında Galatasaray, 3. dakikada öne geçti. 3-1'lik Gaziantep FK zaferinin açılış golü ise 11. dakikada atıldı. Galatasaray Kadıköy'de de ilk 15 dakikada atacağı gol ya da gollerle zafere yürümenin planlarını yapıyor.











#Galatasaray
#Okan Buruk
#Fenerbahçe
#Süper Lig

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul'da haftanın son mesai gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor