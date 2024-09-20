Derbi parolası erken gol

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'yle karşılaşacak olan Galatasaray, deplasmanda oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdikleri idmanlarla oyuncularını derbiye hazırlıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Kadıköy'de bulacakları erken bir golle maçı kopartmanın hesaplarını yapıyor.





Bu sezon ligde fırtına gibi esen ve son 3 maçta 13 gol atmayı başaran Galatasaray, son dönemde erken bulduğu gollerle dikkat çekiyor. Buruk, Fenerbahçe karşısında da bulacakları erken gollerle rahat bir galibiyet almak için çalışıyor.





Galatasaray'ın golcüleri Osimhen, Batshuayi ve Icardi ilk kez aynı karede.





İlk 15 dakikada bitirecek





Ligde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, çıktığı son 3 karşılaşmada gol perdesini erken dakikalarda açtı. Adana Demirspor'u deplasmanda 5-1 yenen sarı-kırmızılılar, ilk golü 9. dakikada attı. RAMS Park'ta elde edilen 5-0'lık Çaykur Rizespor maçında Galatasaray, 3. dakikada öne geçti. 3-1'lik Gaziantep FK zaferinin açılış golü ise 11. dakikada atıldı. Galatasaray Kadıköy'de de ilk 15 dakikada atacağı gol ya da gollerle zafere yürümenin planlarını yapıyor.







































