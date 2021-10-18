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Derbide Fırtına koptu: Koltuğun yeni sahibi Trabzonspor

Trabzonspor, Süper Lig’in 9. haftasındaki dev karşılaşmada evinde Fenerbahçe’yi yenerek liderlik koltuğuna oturdu. Maçın başında Rossi ile öne geçen sarı-lacivertlilere, bordo-mavililer biri penaltıdan olmak üzere Bakasetas (2) ve Yusuf Sarı ile cevap verdi. Kim Min-Jae’nin atılmasıyla yaklaşık 70 dakikayı 10 kişi oynayan Fenerbahçe lider gittiği deplasmanda koltuğu kaybetti.

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Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
​Derbide Fırtına koptu​: Koltuğun yeni sahibi Trabzonspor
Trabzonspor ezeli rakibi Fenerbahçe’yi de devirerek yenilmezlik serisini 21’e çıkardı.

Süper ligin 9. haftasının en önemli maçında liderlik için sahaya çıkan Trabzonspor ile Fenerbahçe, futbol adına keyifli bir akşam yaşatırken karşılaşmayı 3-1 kazanan Trabzonspor liderlik koltuğuna oturdu. Taraftarının büyük desteği ile karşılaşmaya başlayan Trabzonspor’da henüz 2. dakikada Djaniny’nin ortasında Gervinho vurdu, Novak çizgiden çıkardı. Bu tehlikeyi savuşturan Fenerbahçe, çok adamla geliştirdiği atakta Mesut’un pasında seken top Rossi’nin önüne düştü vuruşunda top direk dibinden ağlara gitti. 0-1. Golden sonra Fenerbahçe oyunda tempoyu düşürmeye çalışırken Trabzonspor, özellikle ara paslarla sonuç üretmeye çalıştı. 20. dakikada Nwakaeme’nin mükemmel pasında Bakasetas ceza sahası içinde çaprazdan vurdu top az farkla auta gitti. 22. dakikada Djaniny topla ceza sahasına girerken Kim Min-Jae ona faul yaptı ve ikinci sarı karttan kırmızı kartı gördü.

  • Atışı kullanan Bakasetas yerden vurdu Altay topla birlikte kaleye girdi ve skor 1-1 oldu. Fenerbahçe’nin 10 kişi kalmasından sonra hücum etkinliğini arttıran Trabzonspor, 42. dakikada Peres, Denswil ve Bakasetas’ın dahil olduğu karambolden faydalanamadı. Uzatma dakikalarında Bakasetas’ın kullandığı serbest vuruşta Hugo altı pasta kafayı vurdu, top direğin yanından auta gitti ve ilk yarı 1-1 sona erdi. Eksik olan Fenerbahçe ikinci yarıda takım savunmasını ön planda tutarken, Trabzonspor öne geçmek için tüm hatlarıyla gol aradı. 83’te Cornelius Szalai tarafından düşürüldü. VAR’a giden Ali Şankaya penaltı kararı verdi. Bakasetas, Trabzonspor’u 2-1 öne geçirdi. 90. dakikada Yusuf Sarı sahneye çıktı ve skoru 3-1 yaptı. Bu sonuçla Trabzonspor, hem 3 puanı aldı hem de liderliği ele geçirdi.
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