​Derbide Fırtına koptu​: Koltuğun yeni sahibi Trabzonspor

Süper ligin 9. haftasının en önemli maçında liderlik için sahaya çıkan Trabzonspor ile Fenerbahçe, futbol adına keyifli bir akşam yaşatırken karşılaşmayı 3-1 kazanan Trabzonspor liderlik koltuğuna oturdu. Taraftarının büyük desteği ile karşılaşmaya başlayan Trabzonspor’da henüz 2. dakikada Djaniny’nin ortasında Gervinho vurdu, Novak çizgiden çıkardı. Bu tehlikeyi savuşturan Fenerbahçe, çok adamla geliştirdiği atakta Mesut’un pasında seken top Rossi’nin önüne düştü vuruşunda top direk dibinden ağlara gitti. 0-1. Golden sonra Fenerbahçe oyunda tempoyu düşürmeye çalışırken Trabzonspor, özellikle ara paslarla sonuç üretmeye çalıştı. 20. dakikada Nwakaeme’nin mükemmel pasında Bakasetas ceza sahası içinde çaprazdan vurdu top az farkla auta gitti. 22. dakikada Djaniny topla ceza sahasına girerken Kim Min-Jae ona faul yaptı ve ikinci sarı karttan kırmızı kartı gördü.

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