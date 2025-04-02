Derbide ortalık karıştı: Kırmızı kartlar havada uçuştu

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kavga çıktı. Güvenlik güçlerinin araya girerek güçlükle yatıştırdığı gerginliğin ardından hakem Cihan Aydın 4 isme kırmızı kart gösterdi.
Fenerbahçe ile Galatasaray'ı karşı karşıya getiren Türkiye Kupası maçında gergin anlar yaşandı. Sarı-kırmızılıların 2-1 üstünlüğüyle geçilen maçın son bölümünde iki takımın yedek kulübesi bir anda karıştı.
Yaşanan itiş kakış saha içine de taşınınca karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın, oyunu durdurdu. Güvenlik güçleri iki takımın yedek kulübelerini ayırmak için sahaya girdi.
Gerginlik güçlükle yatıştırılırken, Galatasaray'da Kerem Demirbay ve Barış Alper Yılmaz, Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ve yardımcı antrenör Salvatore Foti kırmızı kart gördü.
Kavganın yatışmasıyla maç kaldığı yerden devam ederken hakem Cihan Aydın mücadelenin sonuna 11 dakika ekledi.