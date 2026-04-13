Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Devler Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

15:5513/04/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Real Madrid, 2-1 mağlup olduğu maçın rövanşında Bayern Münih'e konuk olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek finallerinde yarın ve 15 Nisan Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak. Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını yarı finale yazdıracak.


"Devler Ligi"nde çeyrek final rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:


Yarın

22.00 Atletico Madrid (İspanya)-Barcelona (İspanya) (2-0)

22.00 Liverpool (İngiltere)-Paris Saint-Germain (Fransa) (0-2)


15 Nisan Çarşamba

22.00 Arsenal (İngiltere)-Sporting (Portekiz) (1-0)

22.00 Bayern Münih (Almanya)-Real Madrid (İspanya) (2-1)





#Şampiyonlar Ligi
#Real Madrid
#Barcelona
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
