Domenec Torrent'in istediği iki futbolcu belli oldu

Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, sarı kırmızılı yönetimden iki takviye istedi. İspanyol teknik adamın kale bölgesine ve orta sahaya 10 numara özellikli bir oyuncu istediği belirtildi.
Torrent'in PSG'nin üçüncü kalecisi olan Sergio Rico ve Çin'den ayrılan Juan Fernando Quintero'yu kadrosunda görmek istediği aktarıldı.
Dış basına yansıyan haberlerde Rico ve Quintero için Galatasaray'ın görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.
- PSG'de forma giyen Sergio Rico, en iyi dönemini Sevilla'da geçirmişti. Quintero ise River Plate de gösterdiği performansla Çin'den astronomik bir sözleşme teklifi almıştı.