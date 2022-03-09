Domenec Torrent'in sözleri Galatasaraylıların tepkisini çekti

Karşılaşmanın oynanacağı Nou Camp Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Torrent, "Kimse için sır değil, Xavi'nin Barcelona'sı şu anda sezonun en formda döneminde. Şampiyonlar Ligi'nde olsalardı kazanmaya hazırdı" dedi.

Teknik direktör Xavi Hernandez'in yarınki karşılaşmada kadrosunda rotasyon yapacağı görüşlerine de cevap veren Torrent, "Barcelona yüksek düzeyde bir oyuncu kadrosuna sahip ve bu yüzden rotasyon normal olur. Ama bireysel değişiklikler takımın oyun stilini değiştirmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Düşme hattından artık uzaklaştık. Daha fazla eziyet çekmememiz lazım. İyi bir yoldayız.

Galatasaray'ın ligdeki durumuyla ilgili sorulara da cevap veren İspanyol teknik adam, şunları söyledi;

"Galatasaray her zaman yukarıda olması gereken bir takım, tabii ki mevcut durumdan çıkmamız lazım. Ama geldiğimiz zaman ile şu andaki durumu iyi analiz etmemiz gerekiyor. Galatasaray iyi oynuyor, oyunu kontrol ediyor, kontrataklardan gol yemiyor. Takım, kulüp aynı zamanda taraftarlar için kesinlikle zor bir yıl olduğunu inkar edemeyiz ama buradan benim değil futbolcuların kalitesiyle çıkacağız."

Inaki Pena: "Yüzde 120 ile oynamalıyız"

Diğer yandan kaleci Inaki Pena da maçla ilgili, "Turu ayakta tutacak bir sonuç almak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bittiğinde Barcelona'ya geri dönmesi beklenen Pena, "Şu an Galatasaray için ter döküyorum ve tüm konsantrem burada. Sezon bitince yazın ne olacağını göreceğiz." şeklinde konuştu.

Pena, Barcelona maçı için şu ifadeleri kullandı;