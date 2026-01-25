Yeni Şafak
Domenico Tedesco: Paslarda koşularda geç kaldık

Domenico Tedesco: Paslarda koşularda geç kaldık

25/01/2026, Pazar
G: 25/01/2026, Pazar
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco

Fenerbahçe, Süper Lig’in 19. haftasında sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalarak zirvenin üç puan gerisine düştü. Mücadelenin ardından konuşan teknik direktör Domenico Tedesco, çok pozisyon ürettiklerini belirterek “Kazanmaya daha yakındık, sezon uzun, önümüze bakacağız” dedi.

Süper Lig 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalarak zirvenin üç puan gerisine düştü. Maçın ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

Tedesco şöyle konuştu;
'Paslarda, koşularda geç kaldık'

"Bugün çok pozisyon ürettik. Büyük bölümü kontrol ettik. Sprint mesafeleri yüksek, organize bir takıma karşı oynadık. İkinci yarıda birazcık düşüş yaşadık. Çözüm bulmakta geç kaldık. Paslarda, koşularda geç kaldık. Günün sonunda, futbolda bu tarz şeyler var. Kabul edip önümüze bakmanız gerekiyor."

'Önümüze bakmamız gerekiyor'

"Sezon hala çok uzun. Alanyaspor maçı zordu, Aston Villa maçı zordu, bu maç zordu. 3 tane üst üste ortalama üstü iyi takımla oynadık. İyi iş çıkardık. Takım iyi gidiyor. Sonucu kabul etmek gerekiyor. 2 puan kaybettik ama kazanmaya daha yakın taraf bizdik. Futbolda bu tarz sonuçlar var. Önümüze bakmamız gerekiyor."




