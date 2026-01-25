Fenerbahçe sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında kritik kayıp yaşadı. Maçın ardından sarı-lacivertli camiaya yakınlığıyla bilinen gazeteci Serdar Ali Çelikler, başkan Sadettin Saran hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı.
Süper Lig 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalarak zirvenin üç puan gerisine düştü.
Maçın ardından sarı-lacivertli camiaya yakınlığıyla bilinen gazeteci Serdar Ali Çelikler, başkan Sadettin Saran'ın mayıs ayında aday olmayacağını açıkladı.
Neospor Youtube programında konuşan Çelikler, "Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak onu da söyleyeyim. Aday maday da değil." ifadelerini kullandı.
İşte Serdar Ali Çelikler'in yayındaki açıklamaları.