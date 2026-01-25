Yeni Şafak
Fenerbahçeli gazeteciden çarpıcı iddia: "Sadettin Saran Mayıs’ta bırakacak"

22:3625/01/2026, Pazar
G: 25/01/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında kritik kayıp yaşadı. Maçın ardından sarı-lacivertli camiaya yakınlığıyla bilinen gazeteci Serdar Ali Çelikler, başkan Sadettin Saran hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Süper Lig 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalarak zirvenin üç puan gerisine düştü.

Maçın ardından sarı-lacivertli camiaya yakınlığıyla bilinen gazeteci Serdar Ali Çelikler, başkan Sadettin Saran'ın mayıs ayında aday olmayacağını açıkladı.

Neospor Youtube programında konuşan Çelikler, "Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak onu da söyleyeyim. Aday maday da değil." ifadelerini kullandı.



İşte Serdar Ali Çelikler'in yayındaki açıklamaları.

