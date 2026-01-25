Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçeliler üç ismin üstünü çizdi: "Tesislere sokulmamalı"

Fenerbahçeliler üç ismin üstünü çizdi: "Tesislere sokulmamalı"

22:0925/01/2026, Pazar
G: 25/01/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe sahasında Göztepe ile berabere kaldı ve zirveyle fark açıldı. Puan kaybının ardından sarı-lacivertli taraftarlar, o futbolcuların üstünü çizdi. Fenerbahçeliler sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi.


Kadıköy'de oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlanırken sarı-lacivertliler zirvenin üç puan gerisine düştü.

Puan kaybının ardından Fenerbahçeliler, bazı futbolcuları sosyal medya üzerinden topa tuttu. Sarı-lacivertli taraftarlar puan kaybının ardından Fred, Kerem Aktürkoğlu ve Mert Müldür'e sert tepki gösterdi. İşte o paylaşımlar;

"Fred, Kerem ve Mert Müldür tesislere sokulmamalı"

"Fred bu kadar kötümüydü yahu futbolu unutmuş herif bir de ikili mücadelelerde sürekli yerlerde yahu biraz mücadele et ayakta kal bir de sürekli pas hatası yapıyor."

"Fred, Kerem, Mert Müldür bu takımın topçuları değil."

"Fred,Semedo,Kerem bu takımın el freni"


"Fred girince Asencio nun performansı düşüyor oyunu hep fred kuruyor çünkü. O da yana geriye."


"Bu takıma forvet alın başkan bu iş böyle olmayacak Lookman'i indirin Kerem çöpünü izlemek istemiyorum artık."

#Fenerbahçe
#Fred
#Göztepe
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Berat Gecesi 2026 ne zaman? Berat Şaban ayının kaçıncı gecesi? Diyanet takviminde tarihi belli oldu