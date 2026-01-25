Fenerbahçeliler üç ismin üstünü çizdi: "Tesislere sokulmamalı"

Fenerbahçe sahasında Göztepe ile berabere kaldı ve zirveyle fark açıldı. Puan kaybının ardından sarı-lacivertli taraftarlar, o futbolcuların üstünü çizdi. Fenerbahçeliler sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi.
Trendyol Süper Lig 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi.
Kadıköy'de oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlanırken sarı-lacivertliler zirvenin üç puan gerisine düştü.
Puan kaybının ardından Fenerbahçeliler, bazı futbolcuları sosyal medya üzerinden topa tuttu. Sarı-lacivertli taraftarlar puan kaybının ardından Fred, Kerem Aktürkoğlu ve Mert Müldür'e sert tepki gösterdi. İşte o paylaşımlar;
"Fred, Kerem ve Mert Müldür tesislere sokulmamalı"
"Fred bu kadar kötümüydü yahu futbolu unutmuş herif bir de ikili mücadelelerde sürekli yerlerde yahu biraz mücadele et ayakta kal bir de sürekli pas hatası yapıyor."
"Fred, Kerem, Mert Müldür bu takımın topçuları değil."
"Fred,Semedo,Kerem bu takımın el freni"
"Fred girince Asencio nun performansı düşüyor oyunu hep fred kuruyor çünkü. O da yana geriye."
"Bu takıma forvet alın başkan bu iş böyle olmayacak Lookman'i indirin Kerem çöpünü izlemek istemiyorum artık."