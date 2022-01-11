Dördüncü Terim dönemi sona erdi

Bu sezon Süper Lig’de istenilen sonuçları alamayan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Saha içerisinde alınan kötü sonuçların faturası Terim’e kesilirken, tecrübeli teknik adamın Galatasaray’daki 4. dönemi sona erdi. 21 Aralık 2017’de Fatih Terim’in atmış olduğu “Nerede kalmıştık?” tweetiyle başlayan serüven, yaklaşık 4 yıl sonra bitti.

BAHARI KIŞA DÖNDÜ

Merhum eski başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin görev süresinin dolmasının ardından 19 Haziran’da 38. Galatasaray Başkanı olarak seçilen Burak Elmas, ilk icraat olarak ise kontratı biten Fatih Terim ile 3 yıllık mukavele imzaladı. Terim’in transfer listesi doğrultusunda çalışma yapan, yaz transfer döneminde 11 oyuncuyu kadrosuna katarken, 25 milyon Euro’dan fazla bonservis ücreti ödedi. Ekonomik olarak zorlu günler geçiren kulüpte bu büyük yatırımın ardından gözler saha içerisine çevrildi. Süper Lig’de sezona GZT Giresunspor ve Hatayspor galibiyetleriyle başlayan Aslan, devamını getiremedi. Sarı-kırmızılı takım, daha sonra çıktığı 18 maçta sadece 5 galibiyet alabilirken, üst üste yaşanan puan kayıpları taraftarın sabrını taşırdı. Son olarak Nef Stadı’nda Galatasaray’ın GZT Giresunspor’a yenilmesinin ardından taraftarlar teknik heyet, yönetim ve futbolcuları yuhaladı.

SPOR Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona erdi

YÖNETİM ÜSTÜNÜ ÇİZDİ

GZT Giresunspor yenilgisinden bir gün sonra Burak Elmas, yönetim kuruluyla toplantı yaptı. Öğle saatlerinde başlayan toplantı akşama kadar sürerken, birçok yönetici Terim ile yolların ayrılması konusunda görüş bildirirken, bazı isimlerin tecrübeli çalıştırıcıda ısrar edilmesi halinde istifa edeceklerini dile getirdi. Yöneticilerden 24 saat süre isteyen Elmas, dün Fatih Terim ile yaklaşık 1 saat toplantı yaparken yolları ayırma kararı alındı. Elmas “Galatasaraylı Fatih Terim’in fikir ve tecrübelerinden her zaman faydalanmaya devam edeceğiz” açıklamasını da yaptı.

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İlk aday Domenec Torrent

Galatasaray’da Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçecek yeni teknik direktör için çalışmalar başladı. Hem Avrupa’da başarı arayacak, hem de ligin kalan haftalarında üst sıralara tırmanmaya çalışacak olan sarı-kırmızılı takım, buna uygun bir teknik direktörü takımın başına getirmek için görüşmelere start verdi. Galatasaray’da teknik direktörlük koltuğu için ilk aday Domenec Torrent. Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City’de Pep Guardiola’nın yardımcılığını yapan, son yıllarda ise New York City ve Flamengo’yu çalıştıran Torrent ile de ciddi olarak ilgileniyor. Alanyaspor ile yollarını ayırarak boşa çıkan Bülent Korkmaz ve Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, sarı-kırmızılı kulübün yerli teknik adam tercihleri arasında yer alıyor.

ÖZGÜN Fatih Terim Galatasaray'dan neden ayrıldı?

Ekibiyle de yollar ayrıldı

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından, deneyimli teknik adamın ekibine de veda edildi. Sarı-kırmızılı takımda Fatih Terim’in cezalı olduğu dönemde eleştirilen yardımcı antrenörler Selçuk İnan ve Necati Ateş ile yollar ayrıldı. Öte yandan Galatasaray’da Fatih Terim’in ekibinde yer alan idari menajer Şükrü Hanedar, sportif koordinatör Fatih İbradı, Futbol Akademi Koordinatörü Ali Yavaş, Florya Metin Oktay Tesisleri Müdürü Fahri Yılmaz ve yardımcısı Ender Uysal ile Medya Sorumlusu Eray Sözen ile de yollar ayrıldı.

Serdar Gürler Galatasaray yolunda