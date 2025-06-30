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Dörtlü Final'de benzeri görülmemiş rekor

Dörtlü Final'de benzeri görülmemiş rekor

16:1530/06/2025, Pazartesi
AA
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Euroleague'de şampyion Fenerbahçe olmuştu.
Euroleague'de şampyion Fenerbahçe olmuştu.

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde dijital ve sosyal medya rekoru kırıldığı açıklandı.

Organizasyondan yapılan açıklamada, "THY Avrupa Ligi tarihinde ilk kez Abu Dabi'de düzenlenen 2025 Dörtlü Final sırasında dijital ve sosyal medya platformlarında benzeri görülmemiş bir başarıya ulaştığını duyurmaktan gurur duyuyoruz" denildi.


Açıklamada, "Sosyal medya etkileşimi, önceki sezona kıyasla etkileyici bir şekilde yüzde 81 artışla 40,56 milyonluk tarihi bir zirveye ulaştı" ifadesi kullanıldı.


Dörtlü Final organizasyonunda 208,6 milyon gösterim ve 9,71 milyon etkileşim olduğu belirtildi.



En çok görüntülenen paylaşım 11,3 milyon seviyesinde

Avrupa Ligi sosyal medya hesaplarında video görüntülemeleri, yüzde 21 artışla toplam 100,6 milyona ulaştı.


En çok görüntülenen paylaşım ise 11,3 milyon seviyesinde oldu.






En çok izlenen video

Dörtlü Final sırasında ligin resmi web sitesi euroleague.net, geçen yıla kıyasla yüzde 50 büyümeyle 3,4 milyon sayfa görüntülenmeye ulaştı.


Fenerbahçe Beko'nun kupayı kaldırdığı anın görüntüleri, organizasyonun sosyal medya hesabında 4,5 milyonla en çok izlenen video oldu.


Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de mayıs ayında gerçekleşen Dörtlü Final'de önce Panathinaikos AKTOR'u, finalde de Monaco'yu yenen Fenerbahçe Beko şampiyon olmuştu.






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