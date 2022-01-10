Düelloda kazanan yok

Kötü giden sezona hafta içinde Süper Kupa sığdıran Beşiktaş, bir nebze olsa nefes almıştı. Sakatlıklar ve hastalıkların gölgesinde Çaykur Rizespor deplasmanına giden siyah-beyazlılar, ligin ikinci yarısına iyi başlangıç yapmak istiyordu. Önder Karaveli’nin yokluğunda Halim Okta ile 3’lü savunma tercihiyle çıktı siyah-beyazlılar sahaya. Tabi bu istişare sonucunda alınmış karar. Beşiktaş’ın kanat beklerini düşündüğünüz zaman bu kadro yapısına uygun bir sistem aslında. Umut ve Rosier de bu sistemi ilk yarıda oldukça iyi oynadı. Rıdvan, savunma yönünü biraz geliştirebilse, bu sistem için biçilmiş kaftan. Süper Kupa maçında aldığı süreyi iyi kullanan ve adından söz ettiren Emirhan İlkhan, bu maçta ilgi odağıydı. Genç oyuncu, oynadığı mevkinin hakkını fazlasıyla verdi. Büyük takımlarda orta sahanın önünde oynayan oyuncuların rakip ceza sahasında çokça bulunması bir elzemdir.

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EMİRHAN DAMGASI