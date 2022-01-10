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Düelloda kazanan yok

Hafta içinde kazandığı Süper Kupa’nın moraliyle Çaykur Rizespor deplasmanına giden Beşiktaş, sahadan beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, maçta iki kez öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı. Kartal’ın gollerini Batshuayi (Pen) ve maça damga vuran Emirhan İlkhan atarken, ev sahibi ekibin 2 golü de Pohjanpalo’dan geldi

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Ergin Aslan Yeni Şafak
Düelloda kazanan yok
Siyah-beyazlılar, maçta iki kez öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı.

Kötü giden sezona hafta içinde Süper Kupa sığdıran Beşiktaş, bir nebze olsa nefes almıştı. Sakatlıklar ve hastalıkların gölgesinde Çaykur Rizespor deplasmanına giden siyah-beyazlılar, ligin ikinci yarısına iyi başlangıç yapmak istiyordu. Önder Karaveli’nin yokluğunda Halim Okta ile 3’lü savunma tercihiyle çıktı siyah-beyazlılar sahaya. Tabi bu istişare sonucunda alınmış karar. Beşiktaş’ın kanat beklerini düşündüğünüz zaman bu kadro yapısına uygun bir sistem aslında. Umut ve Rosier de bu sistemi ilk yarıda oldukça iyi oynadı. Rıdvan, savunma yönünü biraz geliştirebilse, bu sistem için biçilmiş kaftan. Süper Kupa maçında aldığı süreyi iyi kullanan ve adından söz ettiren Emirhan İlkhan, bu maçta ilgi odağıydı. Genç oyuncu, oynadığı mevkinin hakkını fazlasıyla verdi. Büyük takımlarda orta sahanın önünde oynayan oyuncuların rakip ceza sahasında çokça bulunması bir elzemdir.

EMİRHAN DAMGASI

  • Tam bu tanıma uygun bir oyuncu Emirhan. Direkten dönen topu ve takımına penaltı kazandırması ilk yarı adına ciddi işlerdi. İleri uçta etkili oynayan Beşiktaş, Batshuayi’nin penaltı atmasına rağmen pozisyonları cömert harcaması nedeniyle farkı artıramadı. Orta sahada Josef-Necip ikilisinin dinamizmi de Rize’yi Beşiktaş kalesine çok yaklaştırmadı. Ancak ileri uçta Batshuayi öncülüğünde yapılan cömertlikler, futbolun acımasız kuralını gözler önüne serdi. Atamayana atarlar! Ersin’in boşa çıktığı bir yanda topta ev sahibi ekip, Pohjanpalo ile eşitliği sağladı. Emirhan’ın golü galibiyeti getirecek derken, yine nadir gelişlerinden birinde Pohjanpalo ile golü buldu. Beşiktaş, ileri uçta çok bulup az atarken, savunmada az yakalanıp çok yiyor. Bu tezatla yukarılara tırmanmak da hayli zor.
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