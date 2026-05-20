Düğmeye basıldı: Beşiktaş'ta taraftarı heyecanlandıran isim gündemde!

Beşiktaş, Sergen Yalçın döneminin sona ermesiyle birlikte hızlı bir yapılanmaya gidiyor. Siyah-beyazlı camiada heyecana neden olan bir iddia ortaya atıldı.
Süper Lig’de istikrarlı bir yapı kurmayı hedefleyen Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından vakit kaybetmeden düğmeye bastı. Radyo Gol kaynaklı bilgilere göre Beşiktaş, kulübün geleceğini yeniden inşa etmek adına "Bilic-Özen" projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.
Siyah-beyazlı taraftarların "Bilicli yıllar" olarak hafızalarına kazıdığı, hırslı ve taktiksel disipline önem veren Slaven Bilic’in tekrar düşünülmesi, camiada heyecana sebep oldu.
Bilic’in Türkiye’deki futbol atmosferini, Beşiktaş’ın dinamiklerini ve taraftarın beklentilerini çok iyi bilmesi, Hırvat teknik adamı öncelikli konuma getiriyor.