Dünya devlerini reddetti, Trabzonspor'a geldi

Trabzonspor, Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'den Emrehan Gedikli'yi kadrosuna kattı. 18 yaşındaki futbolcu bordo-mavili takım ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Genç hücum oyuncusunun Trabzonspor'da oynama isteği ve Leverkusen'in Sardar Azmoun'u kadrosuna katması transferin önünü açtı.

"Trabzonspor'a gitmek istiyorum"

Genç yaşına rağmen Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'in üçüncü forveti durumunda yer alan ve sportif direktör Simon Rolfes'in takımda kalmasını istediği Emrehan Gedikli'nin, "Trabzon'a gitmek ve Trabzonspor'da oynamak istiyorum" isteği transferin gerçekleşmesinde etkili oldu.

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Bonservisi 4 milyondan 700 bin Euro'ya düşürüldü

Almanya'da alt yaş milli takımlarında forma giyen, Leverkusen altyapısında 58 maçta 56 gol atma başarısı gösteren Gedikli için Alman kulübü kapıyı 4 milyon Euro'dan açarken, ücret önce 2 milyon Euro seviyelerine düştü. 18 yaşındaki futbolcunun da takımından kolaylık istemesiyle birlikte oyuncunun da önünü açmak isteyen Leverkusen, Trabzonspor ile 700 bin Euro'ya anlaştı. Bordo-mavili takım bu ücreti de 2 taksitle ödeyecek.

Dortmund ve Monaco gibi büyük kulüpler istiyordu

Almanya'da geleceğin önemli golcüleri arasında gösterilen ve Leverkusen'de dikkat çeken performansıyla transfer teklifleri alan Gedikli için Borussia Dortmund ve Hertha Berlin'in resmi teklifleri reddedildi.

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Oyuncusunu Bundesliga'da rakiplerine satmak istemeyen Leverkusen, Avusturya'dan Rapid Wien ve Fransız ekibi Monaco ile de görüştüğü ancak oyuncunun kesin kararının Trabzonspor olmasıyla Bayer Leverkusen, Emrehan Gedikli'yi bordo-mavili ekibe verdi.

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Hedefi Trabzonspor'la Avrupa'da başarı

Önemli takımlardan transfer teklifleri alan ancak Trabzonspor ile Avrupa'da başarılı olma hedefiyle Trabzon'a gelen Emrehan Gedikli, öncelikle bordo-mavili forma ile Şampiyonlar Ligi'nde, sonrasında milli takımda göstereceği performansla yeniden Avrupa'ya gitmeyi planlıyor.

Ay-yıldızlı formayı giyecek

Alt yaş milli takımlarında Almanya forması giyen ve çıktığı 20 maçta 10 gol atma başarısı gösteren Emrehan Gedikli'nin milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanması bekleniyor.

Bordo-mavili formayla büyümüş

70'li yıllarda Almanya’ya giden Trabzonlu ailenin çocuğu olan Emrehan Gedikli’nin, küçük yaşlarda üzerinde Trabzonspor formasıyla çekilmiş fotoğrafları da bulunuyor.

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Trabzonspor’dan teklif geldiğinde çok gururlandığını ve heyecanlandığını belirten başarılı oyuncu, "Şampiyonluk yaşamak istiyorum tabii ki fakat takıma destek vermek, katkıda bulunmak için geldim. Ama Trabzonlu ve Trabzonsporlu olduğum için buradayım" dedi.





DHA Emrehan Gedikli'nin (sağda) Trabzonspor forması giydiği çocukluk fotoğrafı