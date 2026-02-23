Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Dünyanın en küçük ülkesini Dünya Kupası'na taşımıştı: Görevinden ayrıldı

Dünyanın en küçük ülkesini Dünya Kupası'na taşımıştı: Görevinden ayrıldı

14:0423/02/2026, Pazartesi
G: 23/02/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Dick Advocaat
Dick Advocaat

Hollandalı Dick Advocaat, Curaçao Milli Takımı Teknik Direktörlüğü görevinden istifa etti.

Curaçao Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 78 yaşındaki deneyimli teknik adamın kızının sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Advocaat, "Aile her zaman futboldan önce gelir demiştim. Bu nedenle doğal bir karar. Ancak bu, Curaçao'yu, oradaki insanları ve meslektaşlarımı çok özleyeceğim gerçeğini değiştirmez. Dünyanın en küçük ülkesini Dünya Kupası'na taşımayı kariyerimin en önemli başarılarından biri olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.


Curaçao Futbol Federasyonu Başkanı Gilbert Martina ise "Kararı saygıyla karşılanmalıdır. Advocaat, milli takımla tarih yazdı. Curaçao, ona her zaman minnettar kalacaktır." şeklinde görüş belirtti.


FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan en küçük ülke olan ve tarihinde ilk kez turnuvada mücadele edecek Curaçao'yu bir başka Hollandalı teknik adam Fred Rutten çalıştıracak.

#dick advocaat
#curaçao milli takımı
#curaçao
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ ÇORUM ÇEKİLİŞ TARİHİ: Çorum TOKİ kura çekilişi ne zaman 2026? 500 bin TOKİ Çorum kura çekimi tarih açıklaması geldi mi?