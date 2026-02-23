Dünyanın en küçük ülkesini Dünya Kupası'na taşımıştı: Görevinden ayrıldı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Advocaat, "Aile her zaman futboldan önce gelir demiştim. Bu nedenle doğal bir karar. Ancak bu, Curaçao'yu, oradaki insanları ve meslektaşlarımı çok özleyeceğim gerçeğini değiştirmez. Dünyanın en küçük ülkesini Dünya Kupası'na taşımayı kariyerimin en önemli başarılarından biri olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.