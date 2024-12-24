Duran topun lideri

Süper Lig’de muhteşem bir sezon geçiren lider Galatasaray, yoluna namağlup devam ediyor. En yakın rakibi Fenerbahçe’ye 8 puan atan ve çıktığı 16 lig maçında 14 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, duran toplardan bulduğu gollerle dikkat çekti. Bu sezon ligde attığı 47 golün 18’ini duran toplardan bulan Galatasaray, Avrupa’da da bu alanda zirveye çıktı. Sarı-kırmızılılar, serbest vuruşlardan 6 gol, kornerlerden 5 gol, penaltılardan 4 gol, taçtan ise 3 gol bulmayı başardı.

MERTENS VE SARA FARKI

Galatasaray’ın duran toplardan bulduğu gollerde iki futbolcu ön plana çıktı. Sarı-kırmızılı takımın usta ayakları Dries Mertens ve Gabriel Sara, kullandıkları serbest vuruşlar ve kornerlerle fark oluşturdu. Bu sezon Galatasaray formasıyla 25 maça çıkan Mertens, 5 gol ve 12 asistlik performans sergiledi. Sarı-kırmızılı takımla 23 maçta mücadele eden Sara ise, 2 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

ÇOK ÇALIŞIYORLAR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un, takımını duran toplarla ilgili olarak özel çalıştırdığı öğrenildi. Deneyimli teknik adam, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde serbest vuruşlar, kornerler ve taçlarla ilgili olarak özel çalışmalar yaptırdığı gelen bilgiler arasında yer aldı. Galatasaray’ın golcü ayakları da penaltılara özel olarak çalışıyor.

Dış sahada kaybı yok

Galatasaray, Süper Lig'de dış sahadaki kazanma rekorunu geliştirerek devam ediyor Deplasmandaki son puan kaybını geçen sezonun 16. haftasında Sivasspor karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 9 dış saha maçını kazandı. Galatasaray, bu sezon da rakip sahadaki 7. karşılaşmayı galibiyetle tamamlayarak toplamda 16 maçlık dış saha kazanma serisi yakaladı. Süper Lig tarihinin dış sahada en uzun kazanma serisini elinde bulunduran teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, Kayseri deplasmanından da 3 puanla dönerek kendi rekorunu geliştirdi.

Rekor adam Okan Buruk

Galatasaray’ın teknik direktörlük koltuğunda ilk iki sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Okan Buruk, bu sezon da adım adım şampiyonluğa yürüyor. 90. lig maçında 75. galibiyetini alan Buruk, 103 maçla Christoph Daum'a ait olan rekoru kırarak lig tarihinde bir takımla 75 galibiyete en kısa sürede ulaşan teknik direktör ünvanını ele geçirdi.

Ziyech’e büyük ilgi

Devre arası Galatasaray’dan ayrılması beklenen Hakim Ziyech’in taliplileri artmaya başladı. İtalya’da çıkan haberlere göre; Serie A ekiplerinden Torino, Como, Cagliari ve Venezia, Faslı yıldızla ilgileniyor. Ayrıca İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham ve Ipswich Town’un da Ziyech'i yakından takip ettiği iddia edildi. Bu sezon Galatasaray formasıyla 11 maçta mücadele eden Ziyech, 1 asistlik katkı sağladı. 31 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor ve Kayserispor maçlarında kadroya alınmadı.







