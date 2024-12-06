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Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi

Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi

Haber Merkezi
20:216/12/2024, Cuma
G: 6/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray Kulübü ve sarı-kırmızılı takımın başkanı Dursun Özbek, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği’nce 06.12.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevkler belli oldu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' ve 'hakareti' sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.


Kurula yapılan sevkler şu şekilde:


"GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 05.12.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamalarda yer alan “sportmenliğe aykırı açıklamaları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,


GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK’in 03.12.2024 tarihinde medyada yapmış olduğu ve 06.12.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamalarında yer alan “sportmenliğe aykırı açıklamaları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca ve “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."




#Galatasaray
#Dursun Özbek
#TFF

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