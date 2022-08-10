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Dusan Tadic, evinin önünde saldırıya uğradı

Ajax'ın kaptanı Dusan Tadic, hırsız olduklarından şüphelenilen iki kişiyle kapısının önünde bir süre boğuştuktan sonra kaçmayı başararak yakındaki bir otele sığındı.

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Haber Merkezi AA
Dusan Tadic, evinin önünde saldırıya uğradı
33 yaşındaki Sırp golcü, 2018 yazında 13.7 milyon Euro karşılığında Southampton'dan Ajax'a transfer olmuştu. Tadic, Hollanda devinde çıktığı 195 maçta 91 gol, 92 asistlik performans sergiledi.

Hollanda Eredivise ekibi Ajax'ın takım kaptanı Dusan Tadic, evine gireceği sırada kendisine saldıran iki kişiden kaçarak kurtuldu.

Ülke basınında yer alan haberlere göre Sırp futbolcu, Güney Amsterdam'daki evine geldiği sırada aracını park ederken sokağında iki kişinin kendisine izlediğini fark etti. Durumdan şüphelenerek evine doğru koşan Tadic, kapıdan giremeden kasklı ve siyah giyimli iki kişinin saldırısına uğradı.

Otele sığındı

Tadic, hırsız olduklarından şüphelenilen kişilerle kapısının önünde bir süre boğuştuktan sonra kaçmayı başararak çevredeki bir otele sığındı. Saldırganların kaçtığı belirtilirken, 33 yaşındaki Sırp futbolcunun herhangi bir yara almadığı kaydedildi. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

  • Öte yandan, Mayıs 2021'de de Eran Zahavi'nin takımı PSV Eindhoven ile deplasman maçı yaptığı sırasında kurye kılığında evine giren iki hırsız, İsrailli oyuncunun eşi ve dört çocuğunu iple bağlayarak rehin alıp, soygun yapmıştı.

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