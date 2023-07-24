Dusan Tadic: Şampiyon olmalıyız

Dusan Tadic'in açıklamaları şöyle:





'Gelmeden önce Fenerbahçe'yi tanıyordum'

"İmza atmadan önce de başkanımıza karşı, Selahattin Baki’ye ve Mario Branco’ya karşı çok iyi duygular hissetmiştim. Buraya geldikten sonra oyuncularla ve teknik heyetle tanıştım. Tesisleri gördüm. Daha da mutlu oldum. Taraftarlarımızın önüne çıkmak ve onlarla bir şeyler kazanabilmek için sabırsızlanıyorum. Tabii ki gelmeden önce Fenerbahçe’yi tanıyordum. Geçmişte çok iyi oyuncuların burada oynadığını biliyorum. Alex, Roberto Carlos gibi birçok oyuncu sayabiliriz. Çok fazla iyi oyuncu bu kulübün tarihinde yer aldı"





'Umarım Dzeko'yu gol kralı yaparım'

"Edin Dzeko’nun burada olması benim için iyi bir göstergeydi ki, bu yıl bu kulübün özel bir şeyler inşa etmesinin göstergesiydi. Zaten onu tanıyordum, sonrasında bana mesaj da attı. İyi bir insan ve harika bir oyuncu olduğunu biliyordum. Tanışınca da bizzat görme imkanınız oluyor. Onun bir arkadaşı ve aynı zamanda takım arkadaşım olduğum için çok mutluyum. Bizim için en önemli olan Fenerbahçe’yi başarılı yapabilmemiz, Fenerbahçe’de başarılı olabilmemiz. Umarım bu sezon Dzeko'yu gol kralı yapabilirim"





'İsmail Kartal'ı çok seviyorum'

"İsmail Kartal'ı gerçekten çok seviyorum. Zaten yüz yüze tanıştığınız zaman onun ne kadar iyi bir insan olduğunu görüyorsunuz. Aynı zamanda kendisi bir Fenerbahçe efsanesi. Burada herkes onu çok seviyor. O kulübü çok iyi biliyor. Kulübün şampiyonluk için neye ihtiyaç olduğunu çok iyi biliyor çünkü daha önce bunu tecrübe etmiş. Her zaman bizi daha iyiye, daha yukarıya çıkarmaya çalışıyor. Futbol için yaşıyor. Tecrübeli futbolcularla da devamlı diyalog içinde. Bizler de onun gibi hepimiz futbol için deliriyoruz. Her detayı daha iyiye götürmek için çalışıyoruz. Bu da benim hoşuma gidiyor. Daha önce çalıştığım hocalarla da bu tarz bir ilişkiye sahiptim. Bunun böyle olmasını seviyorum. Umarım birlikte Fenerbahçe için en önemli olan şeyi ligi kazanırız"





'Fenerbahçe'nin çok iyi basketbol takımı var'

"Sırbistan bir basketbol ülkesi. Çok fazla iyi hatta en iyi oyuncuların ve hocaların çıktığı bir ülke. Zeljko Obradovic bunlardan bir tanesi. Bogdan Bogdanovic. Onun dışında Sırbistan’dan Bjelica, Kalinic gibi Fenerbahçe’de oynamış çok fazla iyi isim var. Fenerbahçe’nin çok iyi basketbol takımı var. O yüzden hep en iyi oyuncuları alıyorlar. Ben de onların Fenerbahçe tarihinin bir parçası olmalarından dolayı mutluyum. Kesinlikle basketbol maçlarını izleyeceğim. Umarım onlar da futbol maçlarını izlemeye gelirler. Bizim için en iyi senaryo iki takımın da şampiyon olması olur"





"Fenerbahçe gibi bir takımın 9 yıldır şampiyon olamaması, olmaması gereken bir durum" diye sözlerini noktaladı.











