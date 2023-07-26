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Spor

Dusan Tadic: Şampiyonluk için geldim

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. tur ilk maçında Zimbru'yu 5-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerde maçında yıldızlarından Dusan Tadic karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

23:20 . 26/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Dusan Tadic

Dusan Tadic

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. tur ilk maçında Zimbru'yu 5-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerde maçında yıldızlarından Dusan Tadic karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.


Tadic'in sözleri;

Dusan Tadic: "İlk yarı özelinde konuşacak olursak; agresiftik ve iyi işler yaptık, 2 gol attık. Sonrasında takım olarak birazcık rahatladık. Pozitif şeylerden bahsedeceğiz ama eksik yanlarımızı da konuşacağız ki mükemmel olabilelim. Yanlışları düzeltmeliyiz. Rakip bazı anlarda kontratak fırsatları buldu. O anlarda çok daha iyi pozisyon almalıydık bana göre. Çok daha iyi iletişimle bunu yapabiliriz. Bu akşam en önemli şey fizik olarak iyiydik. Birbirimizin oyun stilini hissetmek açısından da önemliydi. İlk resmi maçımızda kalitemizi gösterdik. Maç maç daha iyi noktalara geleceğiz. Ben Fenerbahçe'ye liderlik etmek ve burada şampiyon olmak için geldim. ifadelerini kullandı.



#Dusan Tadic
#Fenerbahçe
#UEFA Konferans Ligi
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