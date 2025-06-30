Düzceli judoculardan 12 madalya

Erkeklerde ise 50 kg’da Ayaz Alayıldız birinci, 46 kg’da M. Enes Demir üçüncü, 38 kg’da D. Veysel Yaman üçüncü, 55 kg‘da Fatih Küçük üçüncü, 60 kg‘da Berat Şen üçüncü ve 73 kg‘da Görkem Öz üçüncü olarak Düzce’ye 3 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalyayı kazandırdı.