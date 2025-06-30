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Düzceli judoculardan 12 madalya

Düzceli judoculardan 12 madalya

16:3930/06/2025, Pazartesi
IHA
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Derece yapan sporcular madalyalarını aldı.
Derece yapan sporcular madalyalarını aldı.

Düzceli sporcular, Analig 1. etap müsabakalarında 12 madalya kazandı.

Bartın’da düzenlenen Analig 1. etap müsabakalarına Düzceli sporcular damga vurdu. Şampiyonada kızlarda 36 kg’da A. Ecrin Tayar üçüncü, 40 kg’da İrem Su Akbal ikinci, 44 kg’da Hiranur Birinci birinci, 48 kg’da Neris Güler birinci, 52 kg’da Eftal Çetinkaya ikinci, 63 kg’da Z. Duruk Kaya ikinci oldu.


Erkeklerde ise 50 kg’da Ayaz Alayıldız birinci, 46 kg’da M. Enes Demir üçüncü, 38 kg’da D. Veysel Yaman üçüncü, 55 kg‘da Fatih Küçük üçüncü, 60 kg‘da Berat Şen üçüncü ve 73 kg‘da Görkem Öz üçüncü olarak Düzce’ye 3 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalyayı kazandırdı.


Ayrıca kızlarda takım halinde 1.etap şampiyonu, erkeklerde takım halinde 1. etap üçüncüsü olan Düzceli sporcular, elde ettikleri başarılar sonucunda 27 Temmuz-29 Temmuz 2025 tarihleri arasında Amasya’da gerçekleştirilecek olan yarı final müsabakalarında yarışmaya hak kazandı.




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