Eksik Kartal İzmir'de kayıp

Süper Lig’in 7. haftasına lider giren Beşiktaş, Altay deplasmanına koltuğunu korumak için gitti. Eksiklerden fazlaca canı yanan ve as oyuncularından yoksun olan siyah-beyazlılarda, Ajax maçı öncesinde İzmir’den en az hasarla dönmek hedefti. Bir çok oyuncunun kendi mevkisi dışında oynamak durumunda kaldığı maçta topu ayağında tutmak isteyen Beşiktaş, hızlı çıkışlarla gol aradı. Pjanic, etkili paslarıyla Kenan Karaman ve Gökhan Töre’yi pozisyona sokmaya çalışsa da, iki oyuncunun etkisiz görüntüsü, atakları tehlikeli olmadan bitirdi. Mustafa Denizli’nin oyuncuları ise savunma zafiyetlerinden faydalanmak için ilk yarı Beşiktaş’ı zorlasa da genç Serdar ve Kaleci Mert iyi müdahaleler yaptılar. İlk yarıda Pjanic’in sakatlanıp çıkması zaten sıkıntılı olan Beşiktaş’ı daha da sıkıntılı hale soktu. İkinci yarının hemen başında savunma hatasından faydalanan Güven Yalçın, zor pozisyonda kaleciyi ekarte ederek topu ağlarla buluşturdu. Siyah-beyazlılar, golün ardından oyunu biraz tutabilse belki istediğini alacaktı ancak Nsakala’nın hatasında skoru eşitleyen isim Kappel oldu. Bu andan itibaren oyun Beşiktaş yarı sahasında oynansa da uzun süre ciddi bir tehlike oluşmadı. Beşiktaş, hızlı çıkışlarla gol ararken, Gökhan Töre ve Kenan Karaman performansı çok düşük kalınca eşitliği bozma şansı ortadan kalktı. Kartal, son anlarda Bamba’nın golüne de engel olamayınca, bu sezonki ilk yenilgisini almış oldu.

REKLAM

BU SÜRECİ ATLATMASINI BİLİRİZ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Altay’a 2-1 yenildikleri maçın sonrasında oyunun çok kötü olmadığını söyledi. Yalçın, “Altay ve Mustafa hocayı tebrik ederim. Oyunun tamamında çok kötü bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Golden sonra farkı arttırabilecek pozisyonları yakaladık ama basit hatalarda futbol cezayı kesiyor. Neredeyse pozisyon vermediğimiz yarıda 2 gol yedik. Üzgünüz kaybettiğimiz için. Zor bir süreçten geçiyoruz, çözüm yaratmamız gerekiyor. Pjanic de salı ve cumartesi olmaz, zannetmiyorum. Sakatlar döndüğü kadar, olduğu kadar... Rosier dönecek, Necip ile Batshuayi de dönebilir” dedi. Yoğun maç temposunda bütün oyuncuları kullanmak zorunda kaldıklarını söyleyen Yalçın, “Sezonun başında oyuncuları bu kadar arka arkaya kullanmak kolay değil. Sürekli aynı oyuncuları oynatmak zorunda kalıyoruz. Aynı grupla bu maçları oynayamazsın, bütün takımı kullanman gerekiyor çünkü biz takımız, herkesi kullandığımız için takım diyorlar. Bunu da atlatırız, kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

REKLAM

PJANIC DE SAKATLANDI

Beşiktaş’ta sakatlar kervanına eklenen son isim Pjanic oldu. Yıldız orta saha, maçın 32. dakikasında kendini yere bırakarak mücadeleye devam edemedi. Yerine Güven oyuna girdi. Welinton, Vida, Teixeira, Batshuayi, Ghezzal, Larin, N’Koudou, Mehmet ve Necip sakatlıkları nedeniyle İzmir’e götürülmezken Montero ise soğuk algınlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Kırmızı kart cezalısı Rosier de forma giyemedi. U19’dan Koray, Emirhan Delibaş ve Berkay Vardar yedek soyundu.

KAFAMIZI KALDIRMALIYIZ

Beşiktaş forması ile 300. maçına çıkan kaptan Atiba Hutchinson, “Buraya iyi oynayıp, galibiyet almaya geldik ama mağlubiyetle ayrılıyoruz. Aslında ilk yarı iyi başladık, golü de bulduk ama ondan sonra uyuşukluk oldu, daldık, golü yedik. Ne yazık ki ikinci golü de kalemizde gördük. Devam etmemiz lazım, uzun bir lig var, birkaç gün sonra başka önemli bir maç oynayacağız, kafamızı kaldırıp devam etmemiz lazım” dedi. Ajax ile oynayacakları maç için görüşleri sorulan tecrübeli oyuncu, “Ajax maçına hazır olmalıyız, eksik oyuncularımızdan mümkün olduğu kadar geri dönen olursa iyi olacak. Doğru mantalite ile iyi hazırlanmamız lazım” diye konuştu.

REKLAM

BU MAÇI TELAFİ EDERİZ

Beşiktaş’ın Altay’a 2-1 yenildiği maçta takımının tek golünü atan Güven Yalçın, “Bu işin içinde mağlubiyet de var, her zaman kazanamazsınız. Büyük takım olarak hedefimiz her maçı kazanmak ama yeterince şans yakalayamadık. Daha sezonun başındayız, bu kayıpların telafisi var” dedi.