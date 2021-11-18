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Eleştiriler Muslera'ya

Galatasaray’ın Uruguaylı eldiveni Fernando Muslera, son dönemde yediği hatalı gollerle dikkati çekiyor. Muslera'nın yerine geçebilecek gelecek vadeden bir kaleci arayan sarı-kırmızılıların gündeminde İrfan Can Eğribayat, Doğan Alemdar ve Berke Özer bulunuyor.

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Umut Yılmaz Yeni Şafak
Eleştiriler Musleraya
Galatasaray ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fernando Muslera, hem sarı-kırmızılı takımla hem de Uruguay Milli Takımı ile çıktığı maçlarda yediği hatalı goller sonrasında eleştiri oklarının hedefi oldu.

Son olarak Uruguay formasıyla Bolivya maçında ağlarında 3 gol birden gören Muslera, performansıyla şaşırttı. Karşılaşmanın 29. dakikasında Juan Carlos’un ortasını elinden kaçıran 35 yaşındaki kaleci, topu filelerinde gördü.

Muslera, yaklaşık bir ay önce de benzer bir golü Lionel Messi’den yedi ve Uruguay, Arjantin’e 3-0 yenildi.

Yeni kaleci aranıyor

Sarı-kırmızılı kulüp, Muslera’nın yerine geçebilecek gelecek vadeden bir kaleci arıyor. Fatih Öztürk ve İsmail Çipe’nin performansından memnun olmayan teknik heyet, Göztepe’nin 23 yaşındaki kalecisi İrfan Can Eğribayat ve Fransız ekibi Rennes’e transfer olan Doğan Alemdar’la ilgileniyor. Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek Berke Özer de takip ediliyor.

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BERKE ÖZER (@berke)'in paylaştığı bir gönderi

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