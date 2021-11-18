Eleştiriler Muslera'ya

Galatasaray ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fernando Muslera, hem sarı-kırmızılı takımla hem de Uruguay Milli Takımı ile çıktığı maçlarda yediği hatalı goller sonrasında eleştiri oklarının hedefi oldu.

Son olarak Uruguay formasıyla Bolivya maçında ağlarında 3 gol birden gören Muslera, performansıyla şaşırttı. Karşılaşmanın 29. dakikasında Juan Carlos’un ortasını elinden kaçıran 35 yaşındaki kaleci, topu filelerinde gördü.

Muslera, yaklaşık bir ay önce de benzer bir golü Lionel Messi’den yedi ve Uruguay, Arjantin’e 3-0 yenildi.

Fernando Muslera, dün geceki Bolivya - Uruguay maçında kariyerinin en talihsiz gollerinden birini yedi. Kaptan Godin, golden sonra tepki gösterdi. Urugay'ın @FIFAWorldCup şansı da zora girdi. #Muslera, sakatlıktan sonra kendine gelemedi. Ülkesinde kendisine yoğun eleştiri var. pic.twitter.com/kyDicVCmtU REKLAM November 17, 2021

Yeni kaleci aranıyor

Sarı-kırmızılı kulüp, Muslera’nın yerine geçebilecek gelecek vadeden bir kaleci arıyor. Fatih Öztürk ve İsmail Çipe’nin performansından memnun olmayan teknik heyet, Göztepe’nin 23 yaşındaki kalecisi İrfan Can Eğribayat ve Fransız ekibi Rennes’e transfer olan Doğan Alemdar’la ilgileniyor. Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek Berke Özer de takip ediliyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör BERKE ÖZER (@berke)'in paylaştığı bir gönderi REKLAM