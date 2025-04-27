Emin adımlarla şampiyonluğa yürüyoruz

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarıkırmızılı kulübün yıllık olağan bütçe toplantısında konuştu. Şampiyonluğa ilerlediklerini dile getiren Özbek, sezonu çifte kupayla kapatmak istediklerini belirtti.
Galatasaray Spor Kulübü’nün yıllık olağan bütçe toplantısı dün gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Başkan Dursun Özbek, “Son 2 seneyi rekorları alt üst ederek şampiyon olarak bitiren futbol takımımız, bu sene de şampiyonluğa doğru emin adımlarla yürüyor. Hedefimiz bu sezonu Türkiye Kupası'nı da kazanarak çifte kupayla tamamlamak. Henüz hiçbir şey bitmiş değil! Hedefimize ulaşmak için son ana kadar konsantrasyonumuzu bozmuyoruz. Sizden Okan hoca ve takımımız için alkış rica ediyorum” dedi. Kemerburgaz’da yaptıkları tesisler için 1 milyar TL harcadıklarını dile getiren Başkan Özbek, “Yaklaşık 700 milyon TL'si Galatasaray Spor Kulübü'nün kendi bünyesinden ödenmiştir. 300 milyon TL, sponsorlarımızdan kaynaklanan destekle sağlanmıştır. Okan hocayla konuştum, bundan sonra Avrupa'ya kamp yapmaya gitmeye gerek yok. Oksijeni bol bir alan, sezon öncesi kampları da Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yapmayı planlıyoruz” sözlerini sarf etti.
BÜTÇE OY ÇOKLUĞUYLA ONAYLANDI
Aslantepe Vadisi Projesiyle ilgili de konuşan Özbek, “Galatasaray’ın 2. yüzyılının projesidir. Tüm branşları oraya toplayacağız" diye konuştu. RAMS Park’ta da yenileme çalışması gerçekleştireceklerini dile getiren Dursun Özbek, “Stadyum içi reklam panoları iki katına çıkarılacak. Kulübün kasasından para çıkmayacak. Reklam gelirleri, 10 milyon Euro'ya çıkacak. Skorboard büyütülecek. Ses sistemi değişecek. Işıklandırmalar modernize edilecek." dedi. Öte yandan 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemi, futbol dışı branşlar için 2 milyar 618 milyon 442 bin 49 lira gelir, 2 milyar 252 milyon 193 bin 416 lira gider öngörüldüğü belirtilirken, 366 milyon 248 bin 633 lira faaliyet karı beklendiğini kaydedildi. Bütçe oy çokluğuyla onaylandı. Florya arazisi gelirinin kullanımıyla ilgili de yönetime yetki verildi.