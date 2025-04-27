Emin adımlarla şampiyonluğa yürüyoruz

Galatasaray Spor Kulübü’nün yıllık olağan bütçe toplantısı dün gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Başkan Dursun Özbek, “Son 2 seneyi rekorları alt üst ederek şampiyon olarak bitiren futbol takımımız, bu sene de şampiyonluğa doğru emin adımlarla yürüyor. Hedefimiz bu sezonu Türkiye Kupası'nı da kazanarak çifte kupayla tamamlamak. Henüz hiçbir şey bitmiş değil! Hedefimize ulaşmak için son ana kadar konsantrasyonumuzu bozmuyoruz. Sizden Okan hoca ve takımımız için alkış rica ediyorum” dedi. Kemerburgaz’da yaptıkları tesisler için 1 milyar TL harcadıklarını dile getiren Başkan Özbek, “Yaklaşık 700 milyon TL'si Galatasaray Spor Kulübü'nün kendi bünyesinden ödenmiştir. 300 milyon TL, sponsorlarımızdan kaynaklanan destekle sağlanmıştır. Okan hocayla konuştum, bundan sonra Avrupa'ya kamp yapmaya gitmeye gerek yok. Oksijeni bol bir alan, sezon öncesi kampları da Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yapmayı planlıyoruz” sözlerini sarf etti.