Emre Akbaba ile 2 yıl daha

28 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Akbaba, dün sağlık kontrollerinden geçirilmesinin ardından resmi sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na Emre Akbaba’nın sözleşme sözleşme detaylarıyla ilgili olarak bir bildirimde bulunmadı. Alınan bilgilere göre; tecrübeli orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılı takımda yıllık net 8.5 milyon TL kazanacak. Galatasaray’ın 2018-19 sezonu öncesinde Alanyaspor’dan 4 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Emre Akbaba, sarı-kırmızılı takımda forma giydiği 71 resmi maçta 14 gol attı. Sarı-kırmızılı kulüple 2 yıllık sözleşmeye imzaladıktan sonra GS TV’ye konuşan Emre Akbaba, “Kulübümle sözleşme uzattığım için çok mutluyum. Burada büyük başarılar elde etmek istiyorum. Bundan önceki süreçte sakatlıklar, sıkıntılar oldu ama umarım önümüzdeki 2 yıl ben ve takım arkadaşlarım için sakatlıksız, kazasız, belasız geçer. Çok güzel 2 yıl olur ve şampiyonluklarla, kupalarla süsleriz. Takım arkadaşlarımı ve onlarla birlikte çalışmayı özledim. İnşallah güzel çalışmalarımızı yapıp, PSV Eindhoven maçına hazırlanmak istiyoruz” dedi. Bu arada yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’ın dünkü antrenmanını eski Rumen futbolcuları Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu da izledi.

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