​Emre Belözoğlu çizdi, Berkay Özcan attı

Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi turuncu-lacivertliler 61. dakikada Berkay Özcan'ın attığı golle 1-0 kazandı.
Emre Belözoğlu çizdi, Berkay Özcan attıMücadele öncesinde Başakşehir Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu'nun, oyun içi taktikleri verirken, Berkay'ın golünü de çizerek anlattığı ortaya çıktı. Belözoğlu'nun verdiği taktikle golü bulan Berkay, takımına 3 puanı getiren isim oldu.
Golden sonra Emre Belözoğlu'nun sevinmemesi ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Belözoğlu'nun, Berkay'a atacağı golü anlattığı o anlar;
Emre Belözoğlu, Berkay Özcan'a nasıl gol atacağını anlatıyor👇pic.twitter.com/0zfT2jwvaK
Emre Belözoğlu, Berkay Özcan'a nasıl gol atacağını anlatıyor👇pic.twitter.com/0zfT2jwvaK— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 6, 2022