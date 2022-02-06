Spor Emre Belözoğlu çizdi, Berkay Özcan attı
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Emre Belözoğlu çizdi, Berkay Özcan attı

Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Fenerbahçe'yi Berkay Özcan'ın attığı golle 1-0 mağlup etti. Mücadele öncesinde Başakşehir Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu'nun, Berkay'ın golünü maçtan önce taktik tahtasına çizerek anlattığı ortaya çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Emre Belözoğlu çizdi, Berkay Özcan attı
Emre Belözoğlu'nun taktik tahtasında oyuncularına bilgi verdiği an

Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi turuncu-lacivertliler 61. dakikada Berkay Özcan'ın attığı golle 1-0 kazandı.

Emre Belözoğlu çizdi, Berkay Özcan attı

Mücadele öncesinde Başakşehir Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu'nun, oyun içi taktikleri verirken, Berkay'ın golünü de çizerek anlattığı ortaya çıktı. Belözoğlu'nun verdiği taktikle golü bulan Berkay, takımına 3 puanı getiren isim oldu.

Golden sonra Emre Belözoğlu'nun sevinmemesi ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Belözoğlu'nun, Berkay'a atacağı golü anlattığı o anlar;

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