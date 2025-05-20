Emre Belözoğlu öğrencilerle futbol oynadı

Üniversitenin açıklamasına göre kampüsü ziyaret eden Belözoğlu ve ekibi, öğrencilere sürpriz yaptı.





Başka bir üniversitenin takımıyla futbol maçı yapacaklarını sanarak sahaya çıkan Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Belözoğlu ve ekibini görünce büyük şaşkınlık yaşadı.





Öğrencilerle sohbet eden Belözoğlu, gençlerin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutladı ve Antalyaspor tesislerine davet etti.





Belözoğlu ile tanışan ve maç yapan öğrenciler, renkli görüntülerin oluştuğu anları cep telefonuyla kaydetti.





Açıklamada görüşlerine yer verilen Emre Belözoğlu, gençlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu aktardı.



