Enes Ünal attı Real Valladolid deplasmanda 3 puana uzandı

Yeni tip koronavirüs salgınından dolayı yaklaşık 3 ay sonra tekrar başlayan La Liga'da Real Valladolid, deplasmanda Leganes ile karşı karşıya geldi.

Maçın hemen başında rakip defans oyuncusu Chidozie Awaziem'in hatalı geri pasını çok iyi değerlendiren Enes Ünal, 2. dakikada Real Valladolid'i 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı da bu skorla sona erdi.

İkinci yarı 54. dakikada bu kez Enes'in hazırladığı pozisyonda Ruben Alcaraz topu ağlara göndererek skoru 2-0'a getirdi. Ev sahibi takım 84. dakikada Oscar Rodriguez'in penaltıdan attığı golle farkı 1'e indirse de mağlubiyete engel olamadı.

Sahadan 2-1 galip ayrılan Real Valladolid, puanını 34'e çıkararak 14. sırada yer aldı. Leganes ise 23 puanla 19. sırada kaldı.

Maçın 88. dakikasında Javi Sanchez ile değiştirilerek oyundan alınan Enes, La Liga'da bu sezon 5. golünü kaydetti.

Diğer yandan, Kovid-19 önlemleri kapsamında La Liga'da maçlar seyircisiz oynanırken, yedek futbolcular eldiven takarak ve maske kullanarak tribünde oturuyor.