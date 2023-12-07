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Spor

Enis Bardhi: Trabzonspor'da büyük bir baskı var

Trabzonspor’un orta saha oyuncusu Enis Bardhi, "Burada oynayan oyuncuların üzerinde çok büyük bir baskı var. Bunda takımın büyük bir takım olması, oyuncuların çok büyük oyuncular olması tabi ki düşünülebilir" ifadelerini kullandı.

14:43 - 7/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 14:48 - 7/12/2023 Perşembe
DHA
Enis Bardhi
Enis Bardhi

Bordo-mavililerin Makedonyalı orta saha oyuncusu Enis Bardhi, milli takım ve Trabzonspor'daki performansı hakkında konuştu


Enis Bardhi'nin açıklamaları:
'Milli takımda kafanız rahat'

“Burada oynayan oyuncuların üzerinde çok büyük bir baskı var. Bunda takımın büyük bir takım olması, oyuncuların çok büyük oyuncular olması tabi ki düşünülebilir. Tabii ki faktörlerden bir tanesi belki. Ama buradaki baskıdan dolayı ve şehre genel olarak baktığınız zaman 24 saat futboldan bahseden insanlar. Bu da tabi ister istemez oyuncular üzerinde bir baskı oluşturuyor. Ancak milli takıma gittiğinizde durum daha farklı. Milli takıma gittiğinizde oranın önemli isimlerinden bir tanesisiniz. Ve orada her şeyi düşündüğünüzde kafanız daha net ve daha rahat oynayabiliyor ve kendinizi gösterebiliyorsunuz"


'Baskı yaratıyor'

"Burada olabilmek oyuncular üzerinde baskı yaratıyor. Tabi ki büyük takım olması ve insanların hep sürekli futbol konuşması, sürekli futbol üzerine düşünmeleri ister istemez herkes üzerinde bir baskı yaratıyor. Oyuncular milli takıma gittiğinde ise durum değişiyor diye düşünüyorum"


'En iyimi gösteremedim'

“Çeşitli sebeplerden dolayı ben henüz en iyimi gösteremedim. Ama ben de umuyorum en kısa zamanda bu aradaki farkı tamamlayıp en iyi Bardhi’yi gösterebildiğimde siz de neler yapabileceğimi, elimden neler geldiğini ve takıma nasıl yardımcı olabileceğimi göreceksiniz diye düşünüyorum”









#Trabzonspor
#Enis Bardhi
#Taraftar
11 dakika önce
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