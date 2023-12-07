Enis Bardhi: Trabzonspor'da büyük bir baskı var

“Burada oynayan oyuncuların üzerinde çok büyük bir baskı var. Bunda takımın büyük bir takım olması, oyuncuların çok büyük oyuncular olması tabi ki düşünülebilir. Tabii ki faktörlerden bir tanesi belki. Ama buradaki baskıdan dolayı ve şehre genel olarak baktığınız zaman 24 saat futboldan bahseden insanlar. Bu da tabi ister istemez oyuncular üzerinde bir baskı oluşturuyor. Ancak milli takıma gittiğinizde durum daha farklı. Milli takıma gittiğinizde oranın önemli isimlerinden bir tanesisiniz. Ve orada her şeyi düşündüğünüzde kafanız daha net ve daha rahat oynayabiliyor ve kendinizi gösterebiliyorsunuz"