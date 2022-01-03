Spor Enis Destan Süper Lig yolunda
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Enis Destan Süper Lig yolunda

Süper Lig ekplerinden Alanyaspor'un Altınordu'nun 19 yaşındaki golcüsü Enis Destan'ı transfer etmek istiyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Enis Destan Süper Lig yolunda
Enis Destan'ın kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

1. Lig ekiplerinden Altınordu'da ilk yarının son haftalarında kadro dışı bırakıldıktan sonra affedilerek devre arasında takıma dönen Enis Destan'ı Aytemiz Alanyaspor'un kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Alanyaspor'un ara transfer döneminde genç forveti transfer etmek için nabız yokladığı dile getirilirken İzmir temsilcisinin, geçen sezon ligde 13 gol atarak dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki santrforu şimdilik bırakmayı düşünmediği bildirildi.

Sezon başında Avusturya ekibi Admira Wacker ile masaya oturan ancak transferi son anda gerçekleşmeyen Enis Destan bu sezon ilk yarıda ligde 11 maçta 407 dakika görev alarak 1 gol atabildi.

Kırmızı-lacivertlilerin, ikinci yarıda çıkış beklediği genç golcüyü sezon sonunda yüksek bir bonservis ücretiyle satmayı planladığı ifade edildi.

Ümit Milli Takım'da bu sezon 5 maçta 2 gol kaydeden Enis, 30 Mart 2021'de Letonya ile oynanan Dünya Kupası eleme maçında A Milli Takım kadrosunda yer almış ancak forma şansı bulamamıştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Enis Destan (@enisdestan)'in paylaştığı bir gönderi

Başkandan şaşırtan Süper Lig itirafı: "Golü yiyince rahatladım"
SPOR
Başkandan şaşırtan Süper Lig itirafı: "Golü yiyince rahatladım"
Günlük 10 bin TL kazanıyor

Günlük 10 bin TL kazanıyor

Memurluktan istifa etti şimdi günlük kazancı maaşının iki katı.
Şimdi de flurona alarmı

Şimdi de 'flurona' alarmı

​Omicron'dan sonra yeni tehlike: İlk vaka duyuruldu.
Kağıt ve sarımsak liste başı

​2021'de fiyatı en çok artan ve düşen ürünler belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ekonomisini prangalardan kurtarmayı başardık

​Eşinin kredi kartını iptal ettiren kocaya kötü haber.

​SİHA'lara “Vur!” emri 6 aşamalı kontrolden sonra veriliyor.

TÜİK milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği verileri duyurdu.

​Türkiye'den TL taşıyan şirketler, spekülatörlerle kurun yüksekte kalmasına neden oluyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.