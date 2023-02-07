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Spor

Enner Valencia depremzedeler için alışveriş yaptı

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Enner Valencia, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremde zarar gören vatandaşlarımız için alışveriş yaparken görüntülendi.

13:57 . 7/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Enner Valencia

Enner Valencia

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depreme spor dünyası sessiz kalmıyor. Yardımlar art arda yollanmaya devam ediyor.

Süper Lig'deki bütün kulüplerin yardım kampanyaları sürerken, futbolcular da bireysel olarak deprem bölgelerine yardım malzemesi göndermeye çalışıyor. Fenerbahçe'nin Ekvador'lu yıldız futbolcusu Enner Valencia da bu isimlerden biri. Deneyimli oyuncunun sosyal medyada paylaşılan fotoğrafında afet bölgesindeki vatandaşlarımız için alışveriş yaptığı görüldü.


Futbolseverler, Valencia'nın depreme kayıtsız kalmamasını sosyal medyadan attıkları mesajlarla takdir etti.




#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Enner Valencia
1 saat önce
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Enner Valencia depremzedeler için alışveriş yaptı
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