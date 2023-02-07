Enner Valencia depremzedeler için alışveriş yaptı

Fenerbahçe Kulübü'nün, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için başlattığı yardım kampanyasında malzemeler toplanmaya başlandı. Ülker Stadyumu'na giderek Afet Bölgesi Yardım Kampanyasına destek olan sarı-lacivertli takımın kaptanı Altay Bayındır, "Çok zor bir durumun içerisindeyiz. Böyle durumlarda ülke olarak, millet olarak birlikte olmamız gerekiyor" dedi.