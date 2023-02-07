Enner Valencia depremzedeler için alışveriş yaptı

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Enner Valencia
Kahramanmaraş merkezli yaşanan depreme spor dünyası sessiz kalmıyor. Yardımlar art arda yollanmaya devam ediyor.
Süper Lig'deki bütün kulüplerin yardım kampanyaları sürerken, futbolcular da bireysel olarak deprem bölgelerine yardım malzemesi göndermeye çalışıyor. Fenerbahçe'nin Ekvador'lu yıldız futbolcusu Enner Valencia da bu isimlerden biri. Deneyimli oyuncunun sosyal medyada paylaşılan fotoğrafında afet bölgesindeki vatandaşlarımız için alışveriş yaptığı görüldü.
Futbolseverler, Valencia'nın depreme kayıtsız kalmamasını sosyal medyadan attıkları mesajlarla takdir etti.