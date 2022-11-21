Spor Enner Valencia Hollanda maçında oynayacak mı? Teknik direktör Alfaro açıkladı
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Enner Valencia Hollanda maçında oynayacak mı? Teknik direktör Alfaro açıkladı

Katar 2022 Dünya Kupası başladı. Turnuvanın ilk maçında Ekvador, ev sahibi Katar'ı Enner Valencia'nın attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ilk yarısında sakatlanan Valencia, ikinci yarı oyundan çıktı. Oynadığı futbolla büyük alkış toplayan Enner Valencia'nın hem sakatlık durumu hem de Hollanda maçında oynayıp oynayamayacağı merak konusu oldu. Fenerbahçeli futbolcunun sakatlık durumu hakkında Ekvador Teknik Direktörü Gustavo Alfaro açıklamalarda bulundu. Peki Enner Valencia'nın sakatlık durumu nasıl? Ne zaman sahalara dönecek? Valencia Hollanda maçında oynayacak mı? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Enner Valencianın sakatlık durumu nasıl? Ne zaman sahalara dönecek?
Valencia, turnuvanın açılış golünü kaydetti.

Katar 2022 Dünya Kupası'nın ilk maçında Ekvador, ev sahibi Katar ile karşılaştı. Mücadeleyi Ekvador, Enner Valencia'nın attığı gollerle 2-0 kazandı. Ayrıca Valencia'nın bir golü de ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

Enner Valencia sakatlandı

Karşılaşmanın ilk yarısında dizine darbe alan Ekvadorlu oyuncu, sedyenin sahaya gelmesine rağmen saha içerisinde tedavi gördü ve oyuna devam etti. Fakat Valencia, 77. dakikada yerini Jose Cifuentes'e bıraktı.

Valencia'dan sakatlık açıklaması: Sahada olmak istiyorum

Karşılaşmanın ardından dizinin durumunu soran gazetecilere yanıt veren Enner Valencia, Hollanda maçında sahada olmak istediğini söyledi. Valencia, "Doktorlar muayene ettikten sonra neyim var göreceğiz. Hollanda maçında sahada olmayı umuyorum" dedi.

Gustavo Alfaro'dan Valencia'ya destek: Tek ayakla da olsa onu oynayacağım

  • Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ekvador Teknik Direktörü Gustavo Alfaro da Valencia'nın sakatlık durumuna değindi. Alfaro, "Eminim ki Hollanda maçında sahada olacak. Tek ayakla da olsa onu oynatacağım. İlk 11'ime yazacağım ilk isim Valencia" ifadelerini kullandı.

ÖZET | Katar - Ekvador: 0-2
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ÖZET | Katar - Ekvador: 0-2

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