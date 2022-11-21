Enner Valencia Hollanda maçında oynayacak mı? Teknik direktör Alfaro açıkladı

Katar 2022 Dünya Kupası'nın ilk maçında Ekvador, ev sahibi Katar ile karşılaştı. Mücadeleyi Ekvador, Enner Valencia'nın attığı gollerle 2-0 kazandı. Ayrıca Valencia'nın bir golü de ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.
Enner Valencia sakatlandı
Karşılaşmanın ilk yarısında dizine darbe alan Ekvadorlu oyuncu, sedyenin sahaya gelmesine rağmen saha içerisinde tedavi gördü ve oyuna devam etti. Fakat Valencia, 77. dakikada yerini Jose Cifuentes'e bıraktı.
Valencia'dan sakatlık açıklaması: Sahada olmak istiyorum
Karşılaşmanın ardından dizinin durumunu soran gazetecilere yanıt veren Enner Valencia, Hollanda maçında sahada olmak istediğini söyledi. Valencia, "Doktorlar muayene ettikten sonra neyim var göreceğiz. Hollanda maçında sahada olmayı umuyorum" dedi.
Gustavo Alfaro'dan Valencia'ya destek: Tek ayakla da olsa onu oynayacağım
- Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ekvador Teknik Direktörü Gustavo Alfaro da Valencia'nın sakatlık durumuna değindi. Alfaro, "Eminim ki Hollanda maçında sahada olacak. Tek ayakla da olsa onu oynatacağım. İlk 11'ime yazacağım ilk isim Valencia" ifadelerini kullandı.
🫂 Ekvador teknik direktörü Gustavo Alfaro, sakatlanarak oyundan çıkan Valencia'ya sarıldı pic.twitter.com/UuZ9VQIWCI
🫂 Ekvador teknik direktörü Gustavo Alfaro, sakatlanarak oyundan çıkan Valencia'ya sarıldı pic.twitter.com/UuZ9VQIWCI— SPOR (@yenisafakspor) November 20, 2022