Süper Lig’de neredeyse sezonun başından beri ortaya çıkan görüntü, Trabzonspor’un şampiyon olacağı yönündeydi. Tabi bize bunu düşündüren, bordo-mavililerin geçen seneden başlayan yeni sezon planlamasıydı. Hamleleri gayet sakin ve isabetli yaparak, 3 transfer dönemini de dolu dolu geçirdiler. İşin sonunda uzun yılların hasreti bitti ve şampiyonluk geldi. Bu süreçler aslında diğer kulüplere de bir yol gösterdi.

Şu anda Trabzonspor’un başkan ve teknik adam konusunda bir belirsizliği yok. Hikaye bir sezonluk muydu yoksa aynı strateji ile devamını getirebilecekler mi göreceğiz. Çünkü Türk futbolunda en büyük problem istikrar. Son 4 sezonda 4 şampiyon çıkartan başka bir ligi çok zor bulursunuz dünya üzerinde. Bu, bir yandan rekabetin çetinliğini gösterirken, bir yandan da şampiyon olan takımın bir sonraki sezon aynı serüveni devam ettiremediğini gösteriyor. Sırasıyla Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş’ın şampiyon olduktan sonra yaşadıkları süreçler ortada. Bu yüzden Trabzonspor’un önünde, ne yapmaması gerektiğine dair örnekler var.

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Yazının başlığını neden “Erken kalkan yol alır” diye attım; Galatasaray’da henüz başkan ve yeni sezonun teknik direktörü belli değil. Oradaki seçim serüveni karmakarışık bir hal alırken, kimse bir sonraki sezon Domenec Torrent’le devam edileceğini söyleyemez. Dolayısıyla yeni başkan seçilip teknik adam belirlenene kadar hatrı sayılır bir süre geçecek. Beşiktaş’ta ay sonunda kongre var. Başkan Ahmet Nur Çebi, henüz liste açıklamasa da aday olacağını deklare etmişti. Seçim ertesinde hemen yeni sezon startı verilmek zorunda. Valerien İsmael’in devam edeceğini düşünürsek, belirlenen mevkilerin transferleri çabucak bitirilip, İsmael’in kampına yetiştirilmeli. Çünkü sistem hocalarının en çok önemsediği durum; birlikte çokça antrenman, çokça tekrar yapmaktır. Fenerbahçe’de Jorge Jesus’un açıklanması beklenirken, Portekizli teknik adamın transfer listesi ve süreci henüz bilinmiyor. Orada da bir gecikmeye tahammül olacağını sanmıyorum.

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Özetle; herkesin elini çabuk tutma ve yeni takımları yeni teknik direktörlere mümkün olduğunca tam kadro şeklinde teslim etme gerekliliği var. Bu sezon Trabzonspor’u başarıya götüren en önemli etken, teknik adama kadronun erken teslim edilmesiydi.



