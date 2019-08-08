Eski Bursasporlu City'e transfer oldu

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Derby County'den kaleci Scott Carson'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Manchester City Kulübü, 33 yaşındaki İngiliz file bekçisi Carson'ın sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.
- Bir dönem Bursaspor'da da görev yapan ve 2015'ten bu yana Derby County'de forma giyen Carson, geçen sezon takımıyla 33 maça çıktı.
✍️ We are delighted to have signed Scott Carson from Derby County on a year-long loan deal.
Welcome, Scott! 💙
🔵 #mancity pic.twitter.com/XOAbPJqpTP
✍️ We are delighted to have signed Scott Carson from Derby County on a year-long loan deal.
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