Eski Bursasporlu City'e transfer oldu
PREMİER LİG

Eski Bursasporlu City'e transfer oldu

İngiltere ekibi Manchester City, Derby County'den kaleci Carson'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Haber Merkezi AA
Carson'un güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösteriliyor.

Carson'un güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösteriliyor.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Derby County'den kaleci Scott Carson'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Manchester City Kulübü, 33 yaşındaki İngiliz file bekçisi Carson'ın sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

  • Bir dönem Bursaspor'da da görev yapan ve 2015'ten bu yana Derby County'de forma giyen Carson, geçen sezon takımıyla 33 maça çıktı.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.