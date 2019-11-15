Euro 2020’deyiz

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) elemeleri H Grubu’ndaki 9. maçında kendi sahasında İzlanda ile 0-0 berabere kalarak istediğini aldı. Ay yıldızlılar, son dakikalarda bunalsa da iki takımın da gol atmayı başaramadığı maçtan çıkarttığı bir puanla Fransa ile birlikte EURO 2020’ye gitmeyi garantiledi. Türkiye bu sonuçla üst üste 2., toplamda 5. kez Avrupa Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı. 6. dakikada ceza sahası içinde savunmadan seken topu alan Traustason’ın vuruşu kalenin dışarıya gitti. 8’de Cengiz sağdan hızla ceza sahası içerisine girerken çektiği şutu kalecide kaldı. 30’da Zeki Çelik’in sağ kanattan açtığı ortaya iyi yükselen Burak Yılmaz’ın kafa vuruşu kalenin üstünden auta gitti. 45’te Burak’tan aldığı pasla kaleyi yoklayan Hakan’ın şutu kalenin solundan dışarı çıktı. 53’te sağ kanatta topla buluşan Burak, direkt kaleyi düşünürken şutu üst direkte patladı. 60’da Cengiz’in ceza sahası dışından çektiği şutu kalecinin kucağında kaldı. 62’de Mahmut’un pasıyla topla buluşan Burak, ceza sahasında girdikten hemen sonra şutunu çekerken kalenin sağından auta gitti. 70’de Hakan’ın pasıyla ceza sahası yayı üzerinde topu alan Burak şutunda kaleci Halldorsson’u geçemedi. 82’de sağdan Gylfi Sigurdsson’un kullandığı kornerde savunmamız ile birlikte yükselen Magnusson kafa vuruşunda Merih’in topu son anda çizgi üzerinden kafa ile çıkartırken, kaleci Mert uzaklaştırdı. 90+1’de soldan Yusuf Yazıcı’nın ortasında üst direğe çarpan topu İzlanda defansı uzaklaştırdı.

Güneş üçlü çektirdi



H Grubu 9. maçında sahasında İzlanda ile 0-0 berabere kalarak EURO 2020’ye katılma hakkını elde eden ay-yıldızlı ekip, büyük coşku yaşadı. Taraftarların tezahüratlarına eşlik eden teknik heyet ve oyuncular, tribünleri tek tek selamladı. Taraftarların tezahüratlarını kırmayan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş “üçlü” çektirdi. Kale arkası tribününe koşarak giden deneyimli teknik adam, tribünleri coşturdu. Güneş maç sonrası yaptığı açıklamada, “Hedefe ulaşmak önemliydi. Bir hayalimiz vardı ülke olarak. Sonuç olarak buna ulaştık. Avrupa Şampiyonası bu çocuklar için imtihan olacak, bir de kaybetmeyi öğrenecekler. Hep kazanarak gelişemezsiniz. Bizim için asıl hedef Dünya Kupası” dedi.

H Grubu 9. maçında sahasında İzlanda ile 0-0 berabere kalarak EURO 2020’ye katılma hakkını elde eden ay-yıldızlı ekip, büyük coşku yaşadı. Taraftarların tezahüratlarına eşlik eden teknik heyet ve oyuncular, tribünleri tek tek selamladı. Taraftarların tezahüratlarını kırmayan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş “üçlü” çektirdi. Kale arkası tribününe koşarak giden deneyimli teknik adam, tribünleri coşturdu. Güneş maç sonrası yaptığı açıklamada, “Hedefe ulaşmak önemliydi. Bir hayalimiz vardı ülke olarak. Sonuç olarak buna ulaştık. Avrupa Şampiyonası bu çocuklar için imtihan olacak, bir de kaybetmeyi öğrenecekler. Hep kazanarak gelişemezsiniz. Bizim için asıl hedef Dünya Kupası” dedi. Kura çekimi 30 Kasım’da

EURO 2020 finalleri grup kura çekimi 30 Kasım’da saat 20.00’de Romanya’nın başkenti Bükreş’te gerçekleştirilecek. 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerindeki şampiyonaya 12 Avrupa ülkesindeki 12 kent ev sahipliği yapacak. Açılış maçının İtalya’daki Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanmasına karar verilen şampiyonanın, yarı final ve finalleri ise İngiltere’nin başkenti Londra’daki Wembley Stadı’nda oynanacak.

Maçların oynanacağı ülkeler

* A Grubu: Roma (İtalya), Bakü (Azerbaycan)

* A Grubu: Roma (İtalya), Bakü (Azerbaycan) * B Grubu: Saint Petersburg (Rusya), Kopenhag (Dan.)

* C Grubu: Amsterdam (Hollanda), Bükreş (Romanya)

* D Grubu: Londra (İngiltere), Glasgow (İskoçya)

* E Grubu: Bilbao (İspanya), Dublin (İrlanda Cum.)

* F Grubu: Münih (Almanya), Budapeşte (Macaristan)

5. kez finallerdeyiz

Türkiye, tarihinde 5. kez Avrupa Şampiyonası’nda yer alacak. A Milli Takım, 1996, 2000, 2008 ve 2016’dan sonra EURO 2020’de de mücadele edecek. Türkiye, 2016’dan sonra 2020 Avrupa Şampiyonasına da katılarak bu önemli organizasyonda üst üste 2. kez yer almayı başardı.

Tebrikler Türkiye'm



ABD ziyareti sonrası uzun bir yolculuktan sonra Türkiye’ye dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ayağının tozuyla A Milli Takımı’nın İzlanda ile yaptığı maçı izledi. Erdoğan, maç sonrası resmi sosyal medya hesabından “Tebrikler Türkiye’m” başlıklı yazısında Euro2020Yolunda hastagini ekledi ve fonda A Milli Takımı futbolcularının bulunduğu ve üzerinde “Tebrikler Türkiye. Teşekkürler Milli Takım” yazılı mesajı paylaştı. Erdoğan maç sonrası ise soyunma odasına inerek ay yıldızlı futbolcuları kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından yaptığı açıklamada ise, “Uzun ve yorucu bir yolculuk yaptık ama her şeyden önce milli maçımızı izlemek istedik. Bu anı beraber yaşayalım istedik. Öyle ya da böyle 1 puanı aldık. Genç ve dinamik bir takımımz var. Rakiplerin korkulu rüyası haline gelebiliyorlar. Başta Şenol hocamız, teknik ekibimiz ve futbolcularımız olmak üzere TFF Başkan ve yönetimini tebrik ediyorum. Andorra maçını da hayırlısıyla başarıp; yolumuza devam edelim. Milletimiz için hayırlı olsun” dedi.