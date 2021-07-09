EURO 2020'yi içimize sindiremedik

A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş basın toplantısı düzenledi. Avrupa Şampiyonası’nda alınan kötü sonuçların üzüntüsünü duyduklarını söyleyen Şenol Güneş, “Aynı geminin içerisindeyiz. Birlikte olmanın ve daha güzeli aramanın en doğru yol olduğunu düşünüyorum. Türk milleti bu oyunu ve sonucu hak etmedi. Bu bir hayal kırıklığıydı ama bir teslimiyet değildi. Oyuncularımın da üzgün olduğunu ve hala sürdüğünü görüyorum. Bu görüntüyü içimize sindiremedik. Ülke olarak cesur olmayı, meydan okumayı severiz. Bu turnuvada bu reaksiyonu gösteremedik. Adeta afyon almış gibi uyuşuk oynadık. Herkes şunu bilsin ki biz sıradan bir takım değiliz. Bu yüzden eleştirilerin daha yüksek olduğunu biliyorum. Biz, orada ezildik. Bu ezikliği bir kırılma ve özgüven kaybı olarak düşündüm” dedi. Büyük bir şans kaçırdıklarını belirten Şenol Güneş, “Dünya Kupası Elemeleri’ne iki aydan az bir süre var. İlkelerimizle, prensiplerimizle, hayal ederek ve çok çalışarak geldik. Bizi yeniden ayağa kaldıracak olan da bu özelliklerimizdir. Tekrar sahiplenilen, sevilen, tutkulu, coşkulu bir takım olmak için çalışmalıyız. Çocuklarımız kaybettiğinde de çocuklarımız. Yanlışları, sorumluluğu paylaşırım. Her çıkan insan bu ülkeyi temsil ediyor. Ben olsam da, olmasam da Türk futbolunun kalkınması, gelişmesi lazım. Dünya 3.sü olurken gerçekten en iyi üçüncü takım değildik. Bugün de 24. takım değiliz. Tek başıma ben değil, birlikte yapacağız” ifadelerini kullandı.

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DÜNYA KUPASI’NA ODAKLANACAĞIZ

Beklentileri karşılayacak bir takım haline geleceklerini dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, “Oyunumuzu tekrar Türkiye’nin beklediği seviyeye taşıyacak gücümüz var. Bu tabloyu unutturacağız. Beklentiyi büyüten de 3 maçı kaybeden de biziz. Yeniden ayağa kalkmamız lazım. Doğru analizlere çok çalışarak, oyun kalitemizi, isteğimizi, yeteneğimizi Dünya Kupası hedefimize doğru kanalize edeceğiz. Bu oyuncu grubuna inanıyorum. Yeni başarılar elde edecekler. Fransa gibi, Hollanda gibi, Almanya gibi, Belçika gibi elenen takımlara bakıyoruz. Onlar 4 yıl sonra olmayacak. Biz kendimizi bir anda finalde gördük. Bunun olabilmesi için ne yapmamız gerektiğini tartışalım, konuşalım” şeklinde konuştu. Eleştirilere kulak verdiğini söyleyen A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Bana yapılacak eleştiriler ve saldırılar benim üzüntümden fazla değil. Bu üzüntüyü yenecek olan işimi daha iyi yapmak. Daha kötü günler gördüm. Beni de yıpratabilirsiniz ama oyuncunun yıpranmasını asla istemiyorum. Bu oyuncunun hala çok zamana ihtiyacı var. İkinci büyük hedefimize ulaşacağız. Çok güçlü oyuncularımız var ve bunu gösterecekler. Bu krizi aşacak olan öncelikle benim. Analizimizi yaptık, yapıyoruz, yapacağız. Kimseyi suçlamadan çözüm odaklı olacağız. Bizlere destek olan herkese ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

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İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNDÜM

A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, EURO 2020’de yaşanan büyük hayal kırıklığının ardından görevi bırakmayı düşündüğünü ancak devam etmeyi daha doğru bulduğunu dile getirdi. Güneş, “İstifa etmek, etmemek bir seçenek. İstifa etmeyi düşündüm, konuştum, tartıştım ama sonunda da kalmamın, göreve devam etmemin doğru olduğuna karar verdim. Kendime öz eleştiri yapacak olursam, mart ayındaki hazırlık maçlarının analizlerini görüntülü olarak da gönderdik. O kadar olağanüstü bir hazırlık dönemi geçirdik ki karşılığını alamadık. Bu kadar emeğin karşılığını alamadık. Oyuncuların da beklentisi vardı. Bu nedenle sonuç sarsıcı oldu. Maalesef başaramadık” dedi.

EMRE BELÖZOĞLU İLE GÖRÜŞÜYORUM

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A Milli Takım’da teknik direktör Şenol Güneş, Avrupa Şampiyonası’nın ardından açıklamalarda bulundu. Alınan kötü sonuçların ardından Şenol Güneş ve Milli Takım ciddi eleştiriler almıştı. Güneş’e basın toplantısında Emre Belözoğlu’nun yardımcısı olup olmayacağı sorusu da soruldu. Güneş yanıtında, “Emre Belözoğlu ile görüşüyorum, değişim olacak. Benim, Emre ile ilgili düşüncelerimi herkes biliyor. Olup olmayacağı kesin değil, şu anda kendisiyle görüşüyorum. Görüşmeye de devam ediyorum. Bizde başlamasını isterdim” ifadelerini kullandı.

KİMSE PARA VE PİRİM ALMADI

Şenol Güneş, A Milli Takım’la ilgili olarak prim tartışmalarına açıklık getirerek, “Şu anda kimse para, prim almadı. Çünkü sonuç gelmedi. Katıldığınız zaman verilen para için başarı takdiri yönetimindir. Benim takdirimde olan bir şey değil. Oyuncu maaş almıyor, maaş alan benim. 3.2 milyon Euro alıyor yazılıyor. Euro alan bir Türk var mı? Siz döviz alıyor musunuz? Ben almıyorum. Adam bana ‘hırsızsın’ diyor. Ben hırsız değilim. Beşiktaş’ta çalışırken, zaten para alıyor olduğum için Milli Takım’dan almadım” dedi.

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