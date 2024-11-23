Eyüpspor'da üç futbolcu cezalı duruma düştü: Galatasaray maçında yoklar

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig 13. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu.
Eflatun-sarılıların tek golünü 27'nci dakikada Ahmed Kutucu atarken Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 75. dakikada Ali Sowe ve 90+4. dakikada Hadziahmetovic kaydetti.
Ev sahibi ekipte üç futbolcu karşılaşmada gördüğü sarı kartın ardından Galatasaray maçı öncesi cezalı duruma düştü. Sarı kart gören Melih Kabasakal, Ahmed Kutucu ve Robin Yalçın Süper Lig'in 14'üncü haftasında oynanacak Galatasaray mücadelesinde takımlarını yalnız bırakacak.
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