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Eyüpspor'da üç futbolcu cezalı duruma düştü: Galatasaray maçında yoklar

Eyüpspor'da üç futbolcu cezalı duruma düştü: Galatasaray maçında yoklar

16:1923/11/2024, Cumartesi
G: 23/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Ahmed Kutucu - Robin Yalçın - Melih Kabasakal
Ahmed Kutucu - Robin Yalçın - Melih Kabasakal

Eyüpspor, Süper Lig 13. haftasında Rizespor ile karşı karşıya geldi. Eflatun-sarılılarda üç futbolcu gördüğü sarı kartla Galatasaray maçı öncesi cezalı duruma düştü.

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig 13. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu.


Eflatun-sarılıların tek golünü 27'nci dakikada Ahmed Kutucu atarken Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 75. dakikada Ali Sowe ve 90+4. dakikada Hadziahmetovic kaydetti.


Ev sahibi ekipte üç futbolcu karşılaşmada gördüğü sarı kartın ardından Galatasaray maçı öncesi cezalı duruma düştü. Sarı kart gören Melih Kabasakal, Ahmed Kutucu ve Robin Yalçın Süper Lig'in 14'üncü haftasında oynanacak Galatasaray mücadelesinde takımlarını yalnız bırakacak.







#Eyüpspor
#Çaykur Rizespor
#Trendyol Süper Lig

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