Falcao, Nashville ile anlaştı

Galatasaray’da Burak Elmas’ın başkanlığa seçilmesinin ardından takımda yüksek ücret alan oyuncularla yolların ayrılması bekleniyor. Kazanılan para listesinde ilk sırada yer alan Radamel Falcao konusunda sarı-kırmızılı takıma sevindirici haberler geliyor. Bir süredir Amerika MLS ligi takımlarıyla görüşen Kolombiyalı oyuncunun, Nashville ekibiyle anlaşmak üzere olduğu öğrenildi. Falcao’nun MLS ekibinden Galatasaray’dakine benzer bir teklif aldığı, kararını kısa süre içinde vereceği öğrenildi. Sarı-kırmızılı kulübün 35 yaşındaki oyuncu için her hangi bir bonservis talep etmeyeceği belirtildi. Falcao, Galatasaray’dan yıllık, prim ve bonuslar dahil olmak üzere yaklaşık 5 milyon 200 bin Euro kazanıyor. 2 Eylül 2019’da 3 yıllığına Galatasaray’a imza atan Falcao, sakatlıklarıyla gündeme gelirken, sarı-kırmızılı forma ile 2 sezonda toplam 40 maça çıktı ve, 20 gol attı.

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Terim işbaşı yapacak

G.Saray’ın yeni başkanı Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim’in bugün takımın başında olacağını açıkladı. Elmas, sosyal medyadan “G.Saray’ın teknik direktörü G.Saraylı Fatih Terim’dir. Mazbata, mukavele, ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var” açıklaması yaptı. Terim ise “Her zamanki heyecanla” diye cevapladı.