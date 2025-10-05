Süper Lig 8. haftasında Gaziantep FK deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti ve 4. sıraya yükseldi. Galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Maxim (P) ve 69. dakikada Kozlowski attı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 8. haftasında Gaziantep FK deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gaziantep FK 2-0 kazandı. Galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Maxim (P) ve 69. dakikada Kozlowski attı.
Karagümrük'te David Fofana maçın 90+8. dakikasında penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Bu sonucun ardından Gaziantep FK puanını 14 yaptı ve 4. sıraya yükseldi. Karagümrük ise 3 puanla son sırada kaldı.