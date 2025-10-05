Yeni Şafak
Gaziantep FK zirveye göz dikti: Karagümrük'ü deplasmanda mağlup etti (ÖZET)

5/10/2025, Pazar
Gaziantep FKlı futbolcuların gol sevinci.
Süper Lig 8. haftasında Gaziantep FK deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti ve 4. sıraya yükseldi. Galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Maxim (P) ve 69. dakikada Kozlowski attı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 8. haftasında Gaziantep FK deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.


Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gaziantep FK 2-0 kazandı. Galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Maxim (P) ve 69. dakikada Kozlowski attı.


Karagümrük'te David Fofana maçın 90+8. dakikasında penaltı vuruşundan yararlanamadı.


Bu sonucun ardından Gaziantep FK puanını 14 yaptı ve 4. sıraya yükseldi. Karagümrük ise 3 puanla son sırada kaldı.


FATİH KARAGÜMRÜK - GAZİANTEP FK MAÇ SONUCU

FATİH KARAGÜMRÜK - GAZİANTEP FK MAÇ ÖZETİ
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
#Gaziantep FK
#Fatih Karagümrük
#Trendyol Süper Lig
