Fatih Tekke'yi sevindiren gelişme: Yıldız isim geri döndü

Süper Lig’in 29’uncu haftasında Trabzonspor deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililere sakatlığı bulunan yıldız isimden iyi haber geldi.
Trabzonspor, Süper Lig’in 29’uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını bugün saat 15.00’te yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. 5’e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışması yapıldı.
Sakatlığı bulunan Ukraynalı stoper Arseniy Batagov, takımla çalışmalara başladı.
Bordo-mavililer, hazırlıklarına yarın saat 15.00’te yapacağı antrenmanla devam edecek.