Fatih Terim transfer istiyor: Yönetimi işaret etti

Fırsatları kolay harcadıklarına dile getiren Terim, "Neredeyse 10 gol kaçırdık. Bazı teknik ve fiziki sorunlarımız var ve bu konularda çıtamızı yükseltmemiz gerekiyor." dedi.

Transfere ihtiyacı olduklarını belirten deneyimli çalıştırıcı "Takımın bazı transferlerle desteklenmesi gerekiyor ve kulüp yetkililerinin de bu konu üzerinde çalıştığını çok iyi biliyorum." ifadelerini kullandı.