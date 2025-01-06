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Fatih Terim transfer istiyor: Yönetimi işaret etti

Fatih Terim transfer istiyor: Yönetimi işaret etti

21:286/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Fatih Terim
Fatih Terim

Suudi Arabistan Kral Kupası'nda yarı finale yükselen Al Shabab'ta teknik direktör Fatih Terim, Al Fayha maçını değerlendirdi. Transfere ihtiyacı olduklarını dile getiren Terim, "Takımın bazı transferlerle desteklenmesi gerekiyor ve kulüp yetkililerinin de bu konu üzerinde çalıştığını çok iyi biliyorum." dedi.

Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek final karşılaşmasında Al Fayha'yı 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Maçın ardından teknik direktör Fatih Terim karşılaşmayı değerlendirdi.


Fırsatları kolay harcadıklarına dile getiren Terim, "Neredeyse 10 gol kaçırdık. Bazı teknik ve fiziki sorunlarımız var ve bu konularda çıtamızı yükseltmemiz gerekiyor." dedi.


Transfere ihtiyacı olduklarını belirten deneyimli çalıştırıcı "Takımın bazı transferlerle desteklenmesi gerekiyor ve kulüp yetkililerinin de bu konu üzerinde çalıştığını çok iyi biliyorum." ifadelerini kullandı.





#Al Shabab
#Fatih Terim
#Suudi Arabistan Kral Kupası

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